В общежитии медуниверситета в Запорожье обнаружили 29 больных COVID-19

Госпитализировали 4 студентов-иностранцев.

В общежитии медуниверситета в Запорожье обнаружили 29 больных COVID-19
Фото: http://zsmu.edu.ua/

В общежитии Запорожского государственного медицинского университета обнаружили случаи заболевания коронавирусом. Известно о 29 больных, у 27 из них болезнь протекает бессимптомно.

Об этом рассказал директор КНП "Областная инфекционная клиническая больница" Запорожского областного совета Владимир Шинкаренко, сообщает "Укринформ".

Сейчас на лечении в больнице находится 4 студента медицинского университета, все иностранцы.

Оперативный штаб противодействия распространению инфекционных болезней вуза, который действует с 12 марта, безотлагательно обнаружил контактных лиц, которым провели тесты: среди иностранных студентов подтверждено 27 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции, других контактных лиц изолировали.

Студентов госпитализировали в городскую больницу №7, а общежитие, где обнаружено заболевание, взяли под усиленную охрану. Также усилены противоэпидемические меры во всем университете.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружено новое рекордное количество

заболевания коронавирусом COVID-19 - 1732, из них 110 детей и 78 медработников. Госпитализированы 330 человек.

Всего в Украине на утро 14 августа 87 872 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2011 - летальные, 46797 пациентов выздоровели. Всего проведено 1252842 тестирований методом ПЦР.

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