В общежитии медуниверситета в Запорожье обнаружили 29 больных COVID-19
Госпитализировали 4 студентов-иностранцев.
В общежитии Запорожского государственного медицинского университета обнаружили случаи заболевания коронавирусом. Известно о 29 больных, у 27 из них болезнь протекает бессимптомно.
Об этом рассказал директор КНП "Областная инфекционная клиническая больница" Запорожского областного совета Владимир Шинкаренко, сообщает "Укринформ".
Сейчас на лечении в больнице находится 4 студента медицинского университета, все иностранцы.
Оперативный штаб противодействия распространению инфекционных болезней вуза, который действует с 12 марта, безотлагательно обнаружил контактных лиц, которым провели тесты: среди иностранных студентов подтверждено 27 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции, других контактных лиц изолировали.
Студентов госпитализировали в городскую больницу №7, а общежитие, где обнаружено заболевание, взяли под усиленную охрану. Также усилены противоэпидемические меры во всем университете.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружено новое рекордное количество
заболевания коронавирусом COVID-19 - 1732, из них 110 детей и 78 медработников. Госпитализированы 330 человек.
Всего в Украине на утро 14 августа 87 872 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2011 - летальные, 46797 пациентов выздоровели. Всего проведено 1252842 тестирований методом ПЦР.