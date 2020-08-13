На Буковине новый рекорд заражений COVID-19

Впервые число зарегистрированных за сутки больных перешло далеко за сотню.

На Буковине новый рекорд заражений COVID-19
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Черновицкой области специалисты лабораторного центра зафиксировали сегодня, 12 августа, 130 случаев коронавируса. Всего исследовали 658 образцов.

Об этом сообщает на своей странице в фейсбуке глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню", - написал он.

По его словам, эпидемиологи региона опасались вспышки вируса осенью, однако, похоже, буковинцы своим безответственным поведением приблизили это время.

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 7110 человек.

42 человека выздоровели от COVID-19. Эту болезнь сумели побороть уже 5354 буковинцев.

Напомним, в начале августа на Буковине регистрировали приблизительно 90 случаев заражений COVID-19, что было больше, чем в предыдущем месяце. В красную зону по уровню распространения коронавируса попал Кицманский район. Там была запрещена работа общественного транспорта.

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