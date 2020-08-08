Из-за разлива нефти на острове Маврикий объявили режим экологической ЧС

Грузовое судно село на мель в районе коралловых рифов в Индийском океане.

Власти островного государства Маврикий, находящегося в Индийском океане к востоку от Мадагаскара, объявили режим чрезвычайной экологической ситуации из-за разлива нефти из грузового судна. Об этом пишет BBC.

Сухогруз Wakashio 25 июля сел на мель у берегов острова в районе коралловых рифов. Команду эвакуировали.

Премьер-министр страны Правинд Джагнот заявил, что разлив "представляет опасность" для страны, где более миллиона человек уже страдают от коронавируса.

Фото: https://twitter.com/PKJugnauth

Жители Маврикия живут за счет туризма и рыбалки. Власть государства попросила ООН о помощи.

Японский танкер Wakashio, шедший под панамским флагом из Китая в Бразилию , сел на мель у юго-восточного побережья Маврикия 25 июля.

Судно перевозило 4000 тонн сырой нефти и дизельного топлива. О пробоине командир танкера сообщил местной власти только в прошлый четверг.

Напомним, в июне в Норильске в реку в РоSSии вылилось около 20 000 т нефтепродуктов в результате аварии на ТЭЦ. Была объявлена федеральная чрезвычайная ситуация.