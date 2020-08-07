В порту Николаева рассказали о судьбе 4200 т селитры

Управление морских путей в Николаеве отреагировало на сообщение экс-военного прокурора Анатолия Матиоса о том, что в порту города хранится почти вдвое больше селитры, чем в Бейруте. Грозит ли Украине судьба ливанского порта?

В администрации Николаевского порта рассказали о 4200 тоннах селитры, которая была конфискована с арестованного судна в 2018-м году.

Начальник отдела обработки информации учета грузов, службы безопасности мореплавания и экологической безопасности николаевского управления АМПУ Сергей Пустовой рассказал представителям местных СМИ , что в порт Николаева в сентябре 2018-го года прибыло судно из грузинского порта Поти. У николаевской экоинспекции возникли вопросы к качеству перевозимых удобрений.

В результате, судно было арестовано, а опасный груз конфискован. 4200 тонн аммиачной селитры сгрузили в складские помещения порта. Однако долго селитра в порту Николаева не задержалась. Удобрение начали вывозить на переработку. Уже к концу первого квартала 2019-го года арестованной просроченной селитры на складах не осталось.

Напомним, вечером во вторник, 4 августа 2020 г, в порту столицы Ливана сдетонировало 2700 тонн аммиачной селитры. Удобрение было конфисковано и помещено на склад еще в 2014-м году. По данным ливанских властей, к колоссальному взрыву привело решение администрации порта сделать ремонт складского помещения, где хранилась селитра. Искры от сварочного аппарата привели к возгоранию. В результате взрыва погибли 135 человек, 4000 ранены. Сотни тысяч людей остались без крова.