Фестиваль Odessa Classics состоится в середине августа

Программа, объявленная в декабре этого года, осталась почти без изменений.

Фестиваль классической музыки Odessa Classics, который обычно проходит в начале июня и был перенесен из-за карантина, пройдет с 10 по 23 августа.

Как сообщают организаторы, концерты будут проходить на 4 локациях: в Одесском оперном театре, в филармонии, на Потемкинской лестнице и в Зеленом театре.

Организаторы отмечают, что все события фестиваля пройдут с четким соблюдением рекомендаций МОЗ Украины по безопасности во время пандемии.

Расписание событий:

10 августа. Цюрихский балет - YEN HAN BALLET COMPANY ZURICH. Алексей Ботвинов (фортепиано соло). Одесский театр оперы и балета

11 августа. Пьетро де Мария (фортепиано). Одесская областная филармония

12 августа. Алексей Ботвинов (фортепиано). Бурхан Очал (перкуссия). Зеленый театр

14 августа. Даниэль Хоуп с международным бэндом музыкантов. AIR: A BAROQUE JOURNEY. Одесский театр оперы и балета

15 августа. Даниэль Хоуп (скрипка) и Алексей Ботвинов (фортепиано). Одесский театр оперы и балета

16 августа. Даниэль Хоуп. Камерный оркестр Одесской филармонии. Беньямин Юсупов (дирижер). Одесская областная филармония

17 августа. ГЕЛГОТАС и камерный ансамбль NICO. Одесская областная филармония

18 августа. Вадим Репин (скрипка). Камерный оркестр Одесской филармонии. Игорь Шаврук (дирижер). Одесская областная филармония

19 и 20 августа. Себастьян Кнауэр. Одесская областная филармония

Концерт Эстонского национального симфонического оркестра, который должен был состояться по случаю 85-летия Арво Пярта, перенесен на 5 июня 2021 года.

22 августа. Потемкинская лестница, опен-эйр концерт. Алексей Ботвинов. Национальный симфонический оркестр Украины, дирижер Владимир Сиренко.

23 августа. Линус Рот (скрипка). Камерный оркестр Одесской филармонии. Игорь Шаврук (дирижер). Одесская областная филармония

Детальная программа – на сайте фестиваля.