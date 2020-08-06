Фестиваль Odessa Classics состоится в середине августа
Программа, объявленная в декабре этого года, осталась почти без изменений.
Фестиваль классической музыки Odessa Classics, который обычно проходит в начале июня и был перенесен из-за карантина, пройдет с 10 по 23 августа.
Как сообщают организаторы, концерты будут проходить на 4 локациях: в Одесском оперном театре, в филармонии, на Потемкинской лестнице и в Зеленом театре.
Организаторы отмечают, что все события фестиваля пройдут с четким соблюдением рекомендаций МОЗ Украины по безопасности во время пандемии.
Расписание событий:
10 августа. Цюрихский балет - YEN HAN BALLET COMPANY ZURICH. Алексей Ботвинов (фортепиано соло). Одесский театр оперы и балета
11 августа. Пьетро де Мария (фортепиано). Одесская областная филармония
12 августа. Алексей Ботвинов (фортепиано). Бурхан Очал (перкуссия). Зеленый театр
14 августа. Даниэль Хоуп с международным бэндом музыкантов. AIR: A BAROQUE JOURNEY. Одесский театр оперы и балета
15 августа. Даниэль Хоуп (скрипка) и Алексей Ботвинов (фортепиано). Одесский театр оперы и балета
16 августа. Даниэль Хоуп. Камерный оркестр Одесской филармонии. Беньямин Юсупов (дирижер). Одесская областная филармония
17 августа. ГЕЛГОТАС и камерный ансамбль NICO. Одесская областная филармония
18 августа. Вадим Репин (скрипка). Камерный оркестр Одесской филармонии. Игорь Шаврук (дирижер). Одесская областная филармония
19 и 20 августа. Себастьян Кнауэр. Одесская областная филармония
Концерт Эстонского национального симфонического оркестра, который должен был состояться по случаю 85-летия Арво Пярта, перенесен на 5 июня 2021 года.
22 августа. Потемкинская лестница, опен-эйр концерт. Алексей Ботвинов. Национальный симфонический оркестр Украины, дирижер Владимир Сиренко.
23 августа. Линус Рот (скрипка). Камерный оркестр Одесской филармонии. Игорь Шаврук (дирижер). Одесская областная филармония
Детальная программа – на сайте фестиваля.