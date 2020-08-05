В Одессе жители квартиры задержали вора, который сбрасывал их вещи из окна

Злоумышленник не знал, что в это время хозяева спали в соседней комнате.

В Одессе жители квартиры задержали вора, который сбрасывал их вещи из окна
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Фото: novostivl.ru

В Одессе жители многоэтажки "застукали" у себя дома квартирного вора, который сбрасывал вещи из окна.

Об этом сообщает "Думская".

Как сообщили в областной полиции, в жилье забрался 31-летний иностранец. Он успел выбросить со второго этажа мобильный телефон и планшет, а также засунуть в карман банковскую карту хозяев.

Однако вор не знал, что в это время хозяева квартиры спали в соседней комнате. Услышав шум, они проснулись и самостоятельно задержали преступника.

Домушника доставили в полицию. Ему инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст. 15 и ч.3 ст. 185 (попытка кражи с проникновением в жилье), которое предусматривает тюремный срок от 3 до 6 лет.

Напомним, в марте в Киеве полиция задержала группу квартирных воров вместе с украденными вещами.

В прошлом году в Одессе грабители отобрали у прохожего сумку с деньгами и случайно забежали в полицию.

Ранее в Одессе вор украл из магазина пиво, но когда бежал, зацепился за забор и полчаса провисел вниз головой. Хозяин магазина отказался писать заявление, а украденное пиво оказалось просроченным.

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