В СБУ объяснили кадры с разными заложницами террориста в бизнес-центре "Леонардо"

Сначала злоумышленник взял в заложницы одну из сотрудниц, а потом согласился оставить руководительницу отделения.

В СБУ объяснили кадры с разными заложницами террориста в бизнес-центре "Леонардо"
Фото: facebook/Антон Геращенко

В Службе безопасности Украины разъяснили ситуацию относительно заложниц, которых удерживал гражданин Узбекистана в отделении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Поскольку у отдельных СМИ возникает вопрос относительно того, почему сначала заложницей была одна женщина, а потом - другая, дополнительно разъясняем. Во время захвата террористом банковского учреждения его сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник, - она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия", - говорится в сообщении.

Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из сотрудников банка.

"Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация сотрудников банка и посетителей, а руководитель отделения изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже", - пояснили в спецслужбе.

Председатель правления банка Ирина Староминская сообщила, что начальница отделения захваченного террористом банка Наталия Чучупак добровольно осталась в заложниках. Перед этим она нажала тревожную кнопку и вывела из помещения клиентов и сотрудников.

"Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды, и в этот промежуток времени успела сообщить в центральный офис о событии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она (Чучупак, ред.)", - написала Староминская в фейсбуке.

Напомним, сегодня в центре Киева мужчина угрожал взрывом в банке внутри бизнес-центра "Леонардо". Его задержали сотрудники СБУ. Сообщалось, что задержанный - гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения". После задержания оказалось, что взрывчатки у него не было.

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