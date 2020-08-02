За сутки в Киеве выявили 110 новых носителей COVID-19
За минувшие сутки, 1 августа, в Киеве выявили 110 новых носителей COVID-19. Кроме того, за сутки от COVID-19 в столице выздоровели 13 человек.
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“Друзья! Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки на 110 человек”, – сообщил мэр.
На сегодня в столице уже 8 452 подтвержденных носителя COVID-19.
Среди заболевших:
- 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет. И 2 девочки – 15 и 16 лет.
- 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет. И четверо мальчиков от 3 до 11 лет.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе 20, в Дарницком – 19, в Соломенском районе – 13 случаев.
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Напомним, недавно общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета “Киевский политехнический институт им. Сикорского” закрыли на карантин. Это связано с обнаруженной ранее в этом общежитии вспышкой заболевания коронавирусом.
Фото: соцсети