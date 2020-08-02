За сутки в Киеве выявили 110 новых носителей COVID-19

За сутки в Киеве выявили 110 новых носителей COVID-19

За минувшие сутки, 1 августа, в Киеве выявили 110 новых носителей COVID-19. Кроме того, за сутки от COVID-19 в столице выздоровели 13 человек.

Об этом KV стало известно из сообщения столичного головы Виталия Кличко

“Друзья! Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки на 110 человек”, – сообщил мэр.

На сегодня в столице уже 8 452 подтвержденных носителя COVID-19.

Среди заболевших:

- 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет. И 2 девочки – 15 и 16 лет.

- 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет. И четверо мальчиков от 3 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе 20, в Дарницком – 19, в Соломенском районе – 13 случаев.

Как сообщала KV, на утро 2 августа в Украине 72 168 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 725 летальных, 39 543 человека выздоровели. За сутки зафиксировано 1 112 новых носителей. Всего проведено 1 058 483 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 235 пациентов.

Напомним, недавно общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета “Киевский политехнический институт им. Сикорского” закрыли на карантин. Это связано с обнаруженной ранее в этом общежитии вспышкой заболевания коронавирусом.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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