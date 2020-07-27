За сутки в Украине зафиксировали 807 новых случаев COVID-19
Выздоровели 315 пациентов.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 807 новых случаев болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в стране - 65 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1616 летальных, 36122 пациента выздоровели. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 2589 случаев;
Волынская область - 3616 случаев;
Днепропетровская область - 1330 случаев;
Донецкая область - 850 случаев;
Житомирская область - 1723 случая;
Закарпатская область - 4874 случая;
Запорожская область - 750 случаев;
Ивано-Франковская область - 4121 случай;
Кировоградская область - 695 случаев;
г. Киев - 7690 случаев;
Киевская область - 3548 случаев;
Львовская область - 8952 случая;
Луганская область - 120 случаев;
Николаевская область - 559 случаев;
Одесская область - 2960 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ровенская область - 5701 случай;
Сумская область - 445 случаев;
Тернопольская область - 2773 случая;
Харьковская область - 3431 случай;
Херсонская область - 220 случаев;
Хмельницкая область - 1059 случаев;
Черновицкая область - 5634 случая;
Черкасская область - 902 случая;
Черниговская область - 720 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, на воскресенье, 26 мая, девять регионов Украины не отвечали критериям для смягчения карантина.