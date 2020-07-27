За сутки в Украине зафиксировали 807 новых случаев COVID-19

Выздоровели 315 пациентов.

За сутки в Украине зафиксировали 807 новых случаев COVID-19
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 807 новых случаев болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в стране - 65 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1616 летальных, 36122 пациента выздоровели. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 2589 случаев;

Волынская область - 3616 случаев;

Днепропетровская область - 1330 случаев;

Донецкая область - 850 случаев;

Житомирская область - 1723 случая;

Закарпатская область - 4874 случая;

Запорожская область - 750 случаев;

Ивано-Франковская область - 4121 случай;

Кировоградская область - 695 случаев;

г. Киев - 7690 случаев;

Киевская область - 3548 случаев;

Львовская область - 8952 случая;

Луганская область - 120 случаев;

Николаевская область - 559 случаев;

Одесская область - 2960 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 5701 случай;

Сумская область - 445 случаев;

Тернопольская область - 2773 случая;

Харьковская область - 3431 случай;

Херсонская область - 220 случаев;

Хмельницкая область - 1059 случаев;

Черновицкая область - 5634 случая;

Черкасская область - 902 случая;

Черниговская область - 720 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, на воскресенье, 26 мая, девять регионов Украины не отвечали критериям для смягчения карантина.

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