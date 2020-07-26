У нескольких сотрудников Голосеевского районного суда Киева диагностировали COVID-19

У нескольких сотрудников Голосеевского районного суда Киева диагностировали COVID-19

У ряда сотрудников Голосеевского районного суда Киева был подтвержден диагноз COVID-19. Суд продолжит свою работу, но карантинные меры при этом будут усилены.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Голосеевского районного суда Киева.

Согласно сообщению, диагноз COVID-19 был подтвержден у нескольких сотрудников суда.

В связи с этим, в здании суда была проведена уборка дезинфицирующими средствами всех поверхностей. Лица, непосредственно контактировавшие с заболевшими находятся на самоизоляции. 

Отмечается, что действующее законодательство не предусматривает приостановление работы суда. Голосеевский районный суд Киева продолжает осуществлять судопроизводство.

Тем не менее, как сообщается, с целью предотвращения распространения вирусного заболевания среди посетителей и работников суда, распоряжением председателя суда был усилен карантин, а в частности:

прекращено проведение судебных заседаний для участников судебных процессов в режиме видеоконференции в Голосеевском районном суде Киева, кроме судебных дел, требующих срочного судебного разбирательства;прекращено проведение личного приема граждан канцеляриями суда и архивом;сотрудниками службы судебной охраны допускаются в помещения суда исключительно участники судебных заседаний в защитных масках и после термометрии;судьи Голосеевского районного суда проводят судебные заседания только с участием участников дела.

Отмечается также, что граждане могут воспользоваться альтернативными способами обращения в суд с исковыми заявлениями, ходатайствами, то заявлениями, жалобами и т.п., а именно посредством почтовой связи, электронной почты суда inbox@gl.ki.court.gov.ua, а также через ящик, установленный на 1 этаже в холле суда.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, которым продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа 2020 года. При этом, с 1 августа в стране будет маркироваться уровень угрозы распространения коронавирусной болезни в отдельных зонах.

Фото: ukrinform.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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