Спасатели эвакуировали с Говерлы группу туристов с маленькими детьми

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в субботу пришлось эвакуировать с Говерлы группу туристов з маленькими детьми, которые попали под ливень. Об этом сообщило закарпатское областное управление ГСЧС.

Около 13:45 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что в районе наивысшей вершины Украинских Карпат нуждаются в помощи 13 туристов, среди которых - четверо детей в возрасте от полутора до 12 лет.

Им на помощь отправили четырех спасателей с болотоходом "Богун" от горного поисково-спасательного отделения села Лазещина.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами, и в 19:55 четырех детей с двумя женщинами и одним мужчиной спустили к урочищу Козьмещик возле Лазещини. Остальные члены группы прибыли позже - они пошли следом в сопровождении спасателей.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Напомним, что в середине июня от удара молнии в Карпатах погиб 26-летний турист из Львова.