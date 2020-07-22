В Киеве продолжают фиксировать большое количество новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве продолжают фиксировать большое количество новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве по состоянию на утро 22 июля зафиксировано уже 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано 132 новых случая коронавирусной болезни. Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко на его странице в соцсети Facebook.

“Друзья! Опять неутешительные цифры по распространению вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них – дети”, – написал мэр Киева в сообщении.

По его словам, среди заболевших:

57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет и 8 девочек от 4 до 15 лет.61 человек в возрасте от 19 до 90 лет и шесть мальчиков от 6 до 14 лет.

Также Виталий Кличко сообщил, что среди заболели за последние сутки 4 медиков.

Согласно сообщению мэра столицы, в больницы Киева госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков. 

Выздоровели же за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус преодолели уж 2521 киевлян.

Виталий Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 35. В Соломенском – 17. В Днепровском районе -16 случаев.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 июля в Украине зафиксировано 60995 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 1534 летальные, 33172 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев. Всего проведено 907 360 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 973 ??пациента.

Фото: echokieva.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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