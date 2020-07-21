После обнаружения сотен отдыхающих на барже полиция Киевщины открыла сразу 6 уголовных производств (фото)

За прошедшую неделю полиция Киевщины обнаружила 14 нарушений требований адаптивного карантина. По одному из фактов, когда на барже обнаружили около 300 отдыхающих, правоохранители открыли ряд уголовных производств.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

В ночь с 18 на 19 июля на территории местного водоема работники Вышгородского отдела полиции обнаружили переоборудованную речную баржу с отдыхающими.

“Для развлекательных мероприятий на барже была установлена аппаратура, иллюминация, мебель и оборудованная кухня. Всего на борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал”, – сказано в сообщении.

По мнению полицейских, организаторы своей противоправной деятельностью нарушили условия адаптивного карантина. Полицейские осмотрели судно и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту полиция открыла 6 уголовных производств, а именно по ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ст. 356 (Самоуправство), ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 15 в. 417 (покушение на нарушение правил кораблевождения) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает круг лиц, причастных к организации деятельности ночного заведения на воде.

Кроме того, 13 нарушений карантинных мероприятий полицейские обнаружили в Киево-Святошинском, Броварском, Обуховском районах и в Василькове, Вышгороде, Украинке, Белой Церкви и Бородянке.

По всем фактам нарушений требований адаптивного карантина правоохранители составили в отношении владельцев и администраторов протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 34 тыс. гривен до 170 тыс. гривен.

Полиция Киевской области отметила, что с начала карантинных мероприятий работники милиции составили 841 административный протокол по ст.44-3 КоАП.

Напомним, за неделю с 13 по 17 июля сотрудники ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве принимали участие в мониторинге соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий 515 субъектами хозяйствования. В результате проверок был составлен 131 протокол за нарушение правил карантина людей.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области