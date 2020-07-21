После обнаружения сотен отдыхающих на барже полиция Киевщины открыла сразу 6 уголовных производств (фото)

После обнаружения сотен отдыхающих на барже полиция Киевщины открыла сразу 6 уголовных производств (фото)

За прошедшую неделю полиция Киевщины обнаружила 14 нарушений требований адаптивного карантина. По одному из фактов, когда на барже обнаружили около 300 отдыхающих, правоохранители открыли ряд уголовных производств.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

В ночь с 18 на 19 июля на территории местного водоема работники Вышгородского отдела полиции обнаружили переоборудованную речную баржу с отдыхающими.

“Для развлекательных мероприятий на барже была установлена аппаратура, иллюминация, мебель и оборудованная кухня. Всего на борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал”, – сказано в сообщении.

По мнению полицейских, организаторы своей противоправной деятельностью нарушили условия адаптивного карантина. Полицейские осмотрели судно и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту полиция открыла 6 уголовных производств, а именно по ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ст. 356 (Самоуправство), ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 15 в. 417 (покушение на нарушение правил кораблевождения) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает круг лиц, причастных к организации деятельности ночного заведения на воде.

Кроме того, 13 нарушений карантинных мероприятий полицейские обнаружили в Киево-Святошинском, Броварском, Обуховском районах и в Василькове, Вышгороде, Украинке, Белой Церкви и Бородянке.

По всем фактам нарушений требований адаптивного карантина правоохранители составили в отношении владельцев и администраторов протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 34 тыс. гривен до 170 тыс. гривен.

Полиция Киевской области отметила, что с начала карантинных мероприятий работники милиции составили 841 административный протокол по ст.44-3 КоАП.

Напомним, за неделю с 13 по 17 июля сотрудники ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве принимали участие в мониторинге соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий 515 субъектами хозяйствования. В результате проверок был составлен 131 протокол за нарушение правил карантина людей.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области

После обнаружения сотен отдыхающих на барже полиция Киевщины открыла сразу 6 уголовных производств (фото)
После обнаружения сотен отдыхающих на барже полиция Киевщины открыла сразу 6 уголовных производств (фото)
После обнаружения сотен отдыхающих на барже полиция Киевщины открыла сразу 6 уголовных производств (фото)
После обнаружения сотен отдыхающих на барже полиция Киевщины открыла сразу 6 уголовных производств (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правоохранители во время рейда по столичным рынкам и в хостелам обнаружили десятки нелегальных мигрантов (видео)Правоохранители во время рейда по столичным рынкам и в хостелам обнаружили десятки нелегальных мигрантов (видео)
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ - СМИВ Киеве задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ - СМИ
Інспектору Нацполіції повідомили про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої в ОдесіІнспектору Нацполіції повідомили про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої в Одесі
За сутки в Украине зафиксировано 848 новых случаев COVID-19 (инфографика)За сутки в Украине зафиксировано 848 новых случаев COVID-19 (инфографика)
Полиция задержала группу лиц, устроившую стрельбу на стройплощадке в Вышгородском районе (фото, видео)Полиция задержала группу лиц, устроившую стрельбу на стройплощадке в Вышгородском районе (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)
На детскую площадку на проспекте Науки в Киеве упал бетонный забор (фото)На детскую площадку на проспекте Науки в Киеве упал бетонный забор (фото)
Полиция задержала группу лиц, устроившую стрельбу на стройплощадке в Вышгородском районе (фото, видео)Полиция задержала группу лиц, устроившую стрельбу на стройплощадке в Вышгородском районе (фото, видео)
В лесопарковых зонах Киева полицейские начали конное патрулирование (фото)В лесопарковых зонах Киева полицейские начали конное патрулирование (фото)
Полиция задержала подозреваемых в нападении на автомобиль "Укрпочты"Полиция задержала подозреваемых в нападении на автомобиль "Укрпочты"
За последние сутки в Украине от COVID-19 скончались 27 человекЗа последние сутки в Украине от COVID-19 скончались 27 человек
В Ботсване зафиксировали необъяснимый падеж сотен слоновВ Ботсване зафиксировали необъяснимый падеж сотен слонов
В Полтаве задержали женщину, подозреваемую в 18 ложных сообщениях о минировании одного помещения в Киеве (фото)В Полтаве задержали женщину, подозреваемую в 18 ложных сообщениях о минировании одного помещения в Киеве (фото)
Последствия коронавируса: Легендарный цирк «Дю Солей» заявил о банкротствеПоследствия коронавируса: Легендарный цирк «Дю Солей» заявил о банкротстве
После паводка на западе Украины остаются подтопленными 70 населенных пунктовПосле паводка на западе Украины остаются подтопленными 70 населенных пунктов
Последние новости
Подгружаем последние новости