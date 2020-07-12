За сутки в Украине зафиксировано 678 новых случаев COVID-19 (инфографика)

На утро 12 июля в Украине 53 521 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 383 летальные, 26 118 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 678 новых случаев. Всего проведено 796 680 тестирований методом ПЦР.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2097 случаев;

Волынская область – 3042 случая;

Днепропетровская область – 1144 случая;

Донецкая область – 759 случаев;

Житомирская область – 1532 случая;

Закарпатская область – 3909 случаев;

Запорожская область – 621 случай;

Ивано-Франковская область – 3029 случаев;

Кировоградская область – 673 случая;

Киев – 6182 случая;

Киевская область – 3026 случаев;

Львовская область – 7003 случая;

Луганская область – 93 случая;

Николаевская область – 481 случай;

Одесская область – 2174 случая;

Полтавская область – 331 случай;

Ровенская область – 4598 случаев;

Сумская область – 340 случаев;

Тернопольская область – 2231 случай;

Харьковская область – 2649 случаев;

Херсонская область – 204 случая;

Хмельницкая область – 908 случаев;

Черновицкая область – 5140 случаев;

Черкасская область – 748 случаев;

Черниговская область – 607 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июля 2020 в Центр поступило 785 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 101 434 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , лечение больного коронавирусом в больнице обходится от 9 до 27 тысяч гривен, в зависимости от тяжести заболевания. Деньги медучреждениям перечисляет Национальная служба здоровья Украины в соответствии с подписанными соглашениями.

Напомним, недавно столичные власти приняли решение исключить из списка медучреждений, предназначенных для лечения лиц с признаками COVID-19 Киевскую городскую клиническую больницу № 10 и Киевский городской центр радиационной защиты.