За сутки в Украине зафиксировано 678 новых случаев COVID-19 (инфографика)
На утро 12 июля в Украине 53 521 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 383 летальные, 26 118 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 678 новых случаев. Всего проведено 796 680 тестирований методом ПЦР.
Об этом
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 2097 случаев;
Волынская область – 3042 случая;
Днепропетровская область – 1144 случая;
Донецкая область – 759 случаев;
Житомирская область – 1532 случая;
Закарпатская область – 3909 случаев;
Запорожская область – 621 случай;
Ивано-Франковская область – 3029 случаев;
Кировоградская область – 673 случая;
Киев – 6182 случая;
Киевская область – 3026 случаев;
Львовская область – 7003 случая;
Луганская область – 93 случая;
Николаевская область – 481 случай;
Одесская область – 2174 случая;
Полтавская область – 331 случай;
Ровенская область – 4598 случаев;
Сумская область – 340 случаев;
Тернопольская область – 2231 случай;
Харьковская область – 2649 случаев;
Херсонская область – 204 случая;
Хмельницкая область – 908 случаев;
Черновицкая область – 5140 случаев;
Черкасская область – 748 случаев;
Черниговская область – 607 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июля 2020 в Центр поступило 785 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 101 434 сообщения о подозрении на COVID-19.
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Напомним, недавно столичные власти приняли решение исключить из списка медучреждений, предназначенных для лечения лиц с признаками COVID-19 Киевскую городскую клиническую больницу № 10 и Киевский городской центр радиационной защиты.
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