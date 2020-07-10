За сутки в Киеве COVID-19 подтвердился у 4 медиков (видео)

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 118 человек. Четверо из них – медики. Кроме того, столичные власти сетуют на то, что в столице коронавирусом болеет много детей. Только за последние 4 недели заболели 183 ребенка.

О новых случаях COVID-19 в Киеве KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще у 118 человек. Среди них – четверо медиков. Сегодня в Киеве уже 5 990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших: 61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет. И 4 девочки – от одного года до шести. 48 человек в возрасте от 18 до 84 лет. Пятеро мальчиков – от 6 до 14 лет. В медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2 033 жителя Киева .

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 24, в Святошинском – 17 и в Дарницком районе – 16 случаев.

Кроме того, столичные власти сетуют на то, что в столице коронавирусом болеет много детей. Только за последние 4 недели заболели 183 ребенка.

“Отмечу, что в столице болеет много детей. Всего за весь период заболели 464 ребенка. 183 из них – только за последние 4 недели. В больницах сегодня находится 21 маленький пациент. Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет”, – сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра, основной причиной такого большого количества больных детей специалисты называют халатность родителей.

Мэр посоветовал не водить и не отпускать детей играть в крупные компании и места, где есть риск заразиться.

Как сообщала KV , за последние сутки, 9 июля, в Украине лабораторно подтверждено 819 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране подтверждено 52 043 случая COVID-19, из них 24 800 человек выздоровели, 1345 умерли.

Напомним, лечение больного коронавирусом в больнице обходится от 9 до 27 тысяч гривен, в зависимости от тяжести заболевания. Деньги медучреждениям перечисляет Национальная служба здоровья Украины в соответствии с подписанными соглашениями.

Фото: РБК-Украина