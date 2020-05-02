Во Франции выясняют, могут ли служебные собаки по запаху находить больных COVID-19, - СМИ

Эксперимент проводят кинологи и ветеринары.

Во Франции выясняют, могут ли служебные собаки по запаху находить больных COVID-19, - СМИ
Фото: LB.ua

Кинологи и ветеринары на Корсике приступили к экспериментам, цель которых - выяснить, способны ли служебные собаки по запаху определять, заразился ли человек коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой газету "Le Figaro".

Отмечается, что проект проводится под руководством профессора Доминика Гранжана из французской Национальной школой ветеринарии.

Организаторы эксперимента пояснили, что их цель - определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. В случае, если это так, собак можно будет научить находить заболевших.

Ветеринары подчеркивают, что, таким образом, кроме традиционных тестов на коронавирус, есть шанс найти новый "инструмент" для постановки диагноза.

В испытаниях на Корсике участвуют восемь собак, шесть из них - бельгийские овчарки малинуа.

Напомним, в марте на территории Гонконга коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 была зарегистрирована у собаки.

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