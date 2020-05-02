При попытке побега из тюрьмы в Венесуэле погибли более 40 человек, еще 50 ранены

Директору исправительного учреждения нанесли несколько ножевых ранений.

При попытке побега из тюрьмы в Венесуэле погибли более 40 человек, еще 50 ранены
Фото: https://www.elnacional.com

На северо-западе Венесуэлы заключенные напали на сотрудников тюрьмы в городе Гуанаре и попытались совершить побег, в результате погиб 41 человек, более 50 получили ранения. Об этом сообщает издание El Nacional со ссылкой на данные полиции.

Группа осужденных также пыталась прорваться за периметр колонии, но их застрелили служащие Нацгвардии.

Министр по делам исправительных учреждений страны Ирис Варела отметила, что директор тюрьмы Карлос Торо получил ножевое ранение в результате нападения заключенных.

Кроме того, осколочные ранения из-за взрыва гранаты получил лейтенант венесуэльской Нацгвардии Эскарлет Аренас.

Власти пытались связаться с лидером осужденных, который командовал нападением на гвардейцев. В итоге после диалога заключенные вернулись в свои камеры.

Журналист Карлос Иван Суарес, слова которого приводит El Nacional, сообщает, что в местной больнице из-за большого количества раненых наблюдается коллапс, врачам не хватает оборудования и донорской крови для всех пострадавших. Также он утверждает, что погибли 46 человек.

Напомним, в конце апреля в Черновицком изоляторе произошел бунт из-за инфицированного коронавирусом заключенного. Администрация применила физическую силу, несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения.

В начале марта карантин из-за коронавируса привел к тюремному бунту в Италии. Заключенные захватили лазарет и наелись наркотиков. Несколько человек умерли от передозировки.

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