Количество заболевших COVID-19 в Украине выросло до 10 861

За сутки подтвердили 455 новых случаев.

Количество заболевших COVID-19 в Украине выросло до 10 861
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

По состоянию на 1 мая количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 10 861. За сутки обнаружили 455 новых случаев. Об этом говорится в данных СНБО.

Еще 11 человек умерли, а 175 - выздоровели. Общее количество летальных исходов в стране - 272, вылечились 1413 человек.

Самое большое количество заболевших - в Черновицкой области (1667), в Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899).

"За минувшие сутки заболели 37 детей и 91 медработник. Был госпитализирован 121 человек", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава сообщил, что находится с рабочим визитом в Черкасской области. Он отметил, что городская власть решила отменить карантинные ограничения, несмотря на летальные исходы от COVID-19.

Статистика по регионам:

  • Винницкая - 425
  • Волынская - 307
  • Днепропетровская - 364
  • Донецкая - 70
  • Житомирская - 390
  • Закарпатская - 432
  • Запорожская - 260
  • Ивано-Франковская - 899
  • Кировоградская - 392
  • Киев - 1453
  • Киевская область - 694
  • Львовская - 454
  • Луганская - 35
  • Николаевская - 126
  • Одесская - 296
  • Полтавская - 211
  • Ровенская - 658
  • Сумская - 103
  • Тернопольская - 793
  • Харьковская - 274
  • Херсонская - 120
  • Хмельницкая - 92
  • Черновицкая - 1667
  • Черкасская - 296
  • Черниговская - 50

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Напомним, что за сутки 29 апреля в Украине подтвердили 540 новых случаев заражения COVID-19. Это один из самых высоких суточных показателей за последние дни.



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