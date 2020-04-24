В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая COVID-19 (видео, инфографика)

В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая COVID-19 (видео, инфографика)

За минувшие сутки, 23 апреля, коронавирус в столице подтвердили еще у 63 человек, в том числе у 3 медиков и 9 священнослужителей. Всего в Киеве уже 1 122 подтвержденных случая заболевания COVID-19. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. Трое из них – медики. Всего в Киеве уже 1 122 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин от 18 до 87 лет. А также 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

По словам мэра Киева, за минувшие сутки выписаны 8 человек. Всего за это время коронавирус преодолели 53 жителя Киева.

“Девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, – священнослужители. Пятеро – из Киево-Печерской Лавры. Трое – из Покровского Голосеевского монастыря. И один человек – из женского монастыря Святого Пантелеймона”, – отметил Виталий Кличко.

Мэр напомним, что три из киевских монастырей закрыты на карантин из-за вспышки болезни в них: Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыри.

Как сообщала KV, в Украине за сутки зафиксировано 477 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на утро 24 апреля в стране зафиксировано 7 647 случаев коронавирусной болезни. В то же время в Киеве известно о 1 122 случаях, в Киевской области – о 505 случаях. 

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему от коронавируса пока выздоровели не так много киевлян. Кличко обратил внимание, что COVID-19 – очень агрессивная и не до конца изученная болезнь, поэтому и лечится она очень сложно и долго.

Фото: delo.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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