На Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детей

По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 23 апреля 2020 года официально подтверждено 451 случай заболевания COVID-19, в том числе коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детей. За сутки лабораторно подтвержден 61 новый случай коронавирусной болезни.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской облгосадминистрации (КОГА).

Согласно сообщению, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы:

79 случаев – в Обуховском районе;

148 – в Киево-Святошинском районе;

2 – в Барышевском районе;

5 – в Белоцерковском районе;

12 – в Бориспольском районе;

15 – в Броварском районе;

3 – в Бородянском районе;

7 – в Васильковском районе;

5 – в Вышгородском районе;

2 – в Иванковском районе;

9 – в Макаровском районе;

3 – в Мироновском районе;

9 – в Кагарлицкий районе;

3 – в Переяслав-Хмельницком районе;

1 – в Полесском районе;

1 – в Рокитнянском районе;

7 – в Ставищенском районе;

1 – в Згуровском районе;

7 – в Белой Церкви;

19 – в Броварах;

25 – в Борисполе;

1 – в пгт Бородянка;

11 – в Буче;

13 – в Василькове;

3 – в пгт Володарка;

8 – в Вышгороде;

20 – в Ирпене;

4 – в Фастове;

1 – в пгт Ворзель;

3 – в Гостомеле;

1 – в пгт. Коцюбинское;

1 – в пгт Ставище;

15 – в Кагарлыке;

3 – в Переяславе;

2 – в пгт Ракитное;

1- в Иванкове.

Сообщается, что из всех пациентов с коронавирусной болезнью 109 человека находятся на стационарном лечении. Еще 302 человека находятся на амбулаторном лечении (самоизоляция).

Отмечается, что коронавирусная болезнь на Киевщине подтверждена уже у 40 детей.

Также сообщается, что за время пандемии на Киевщине выздоровело 33 человека, умерло – 12 человек. 6 летальных случаев зафиксировано в Киево-Святошинском районе (Вишневое, с. Святопетровское, с. Гатное, с. Тарасовка), 1 случай – в Макаровском районе (с. Мостыще), 1 случай – в Белой Церкови, 1 случай – в Фастове, 1 случай – в Василькове, 1 случай – в Ставищенском районе. За последние сутки новых летальных случаев не зафиксировано.

Также в сообщении отмечается, что за период с 14 марта 2020 года всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 1661 сообщение о подозрении на COVID-19. За последние сутки было получено 68 таких сообщений. Установлено медицинское наблюдение за 3167 контактными лицами.

Напомним, коронавирус был обнаружен у 78 жителей общежития в Вишневом Киевской области. Из них 16 человек – дети до 17 лет.

Отметим, что за минувшие сутки, 22 апреля, коронавирус в Киеве подтвердили еще у 70 человек, среди которых 5 медиков. Один человек, больной коронавирусом, за 22 апреля умер. Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.