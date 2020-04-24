На Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детей
По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 23 апреля 2020 года официально подтверждено 451 случай заболевания COVID-19, в том числе коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детей. За сутки лабораторно подтвержден 61 новый случай коронавирусной болезни.
Об этом
Согласно сообщению, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы:
79 случаев – в Обуховском районе;
148 – в Киево-Святошинском районе;
2 – в Барышевском районе;
5 – в Белоцерковском районе;
12 – в Бориспольском районе;
15 – в Броварском районе;
3 – в Бородянском районе;
7 – в Васильковском районе;
5 – в Вышгородском районе;
2 – в Иванковском районе;
9 – в Макаровском районе;
3 – в Мироновском районе;
9 – в Кагарлицкий районе;
3 – в Переяслав-Хмельницком районе;
1 – в Полесском районе;
1 – в Рокитнянском районе;
7 – в Ставищенском районе;
1 – в Згуровском районе;
7 – в Белой Церкви;
19 – в Броварах;
25 – в Борисполе;
1 – в пгт Бородянка;
11 – в Буче;
13 – в Василькове;
3 – в пгт Володарка;
8 – в Вышгороде;
20 – в Ирпене;
4 – в Фастове;
1 – в пгт Ворзель;
3 – в Гостомеле;
1 – в пгт. Коцюбинское;
1 – в пгт Ставище;
15 – в Кагарлыке;
3 – в Переяславе;
2 – в пгт Ракитное;
1- в Иванкове.
Сообщается, что из всех пациентов с коронавирусной болезнью 109 человека находятся на стационарном лечении. Еще 302 человека находятся на амбулаторном лечении (самоизоляция).
Отмечается, что коронавирусная болезнь на Киевщине подтверждена уже у 40 детей.
Также сообщается, что за время пандемии на Киевщине выздоровело 33 человека, умерло – 12 человек. 6 летальных случаев зафиксировано в Киево-Святошинском районе (Вишневое, с. Святопетровское, с. Гатное, с. Тарасовка), 1 случай – в Макаровском районе (с. Мостыще), 1 случай – в Белой Церкови, 1 случай – в Фастове, 1 случай – в Василькове, 1 случай – в Ставищенском районе. За последние сутки новых летальных случаев не зафиксировано.
Также в сообщении отмечается, что за период с 14 марта 2020 года всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 1661 сообщение о подозрении на COVID-19. За последние сутки было получено 68 таких сообщений. Установлено медицинское наблюдение за 3167 контактными лицами.
Напомним, коронавирус был обнаружен у 78 жителей общежития в Вишневом Киевской области. Из них 16 человек – дети до 17 лет.
Отметим, что за минувшие сутки, 22 апреля, коронавирус в Киеве подтвердили еще у 70 человек, среди которых 5 медиков. Один человек, больной коронавирусом, за 22 апреля умер. Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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