Столичные правоохранители задержали мужчину за развращение десятков малолетних детей

Столичные следователи полиции установили причастность мужчины к совершению более 40 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице ГУ Нацполиции в Киевской области.

“В ноябре прошлого года сотрудники Подольского управления полиции совместно с Департаментом киберполиции разоблачили 41-летнего киевлянина, который развращал 10-летнюю девочку. Правоохранители установили еще восемь несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера”, – говорится в сообщении.

По словам начальника Подольского управления полиции Павла Василенко, правонарушитель действовал по одной схеме: через Интернет находил малолетних, с которыми налаживал дружеские отношения, а через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. Кроме этого, Мужчина присылал изображения порнографического характера и в ответ просил девочек присылать свои личные и откровенные фото. С некоторыми из них он договаривался о встрече неподалеку от их дома, во время которых целовал их и совершал другие развратные действия.

Отмечается, что следователи объявили фигуранту о подозрении в совершении 43 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 84 тыс. гривен, чем подозреваемый и воспользовался. Однако после сообщения фигуранту о подозрении в совершении новых эпизодов суд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в ноябре 2019 года злоумышленник познакомился с малолетней девочкой через интернет. Войдя в доверие, 41-летний киевлянин заманил девочку в заброшенное здание и совершил по отношению к ней развратные действия. Фигуранта задержали и предъявили ему обвинения в сексуальном насилии и развращении малолетних. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Facebook-страница ГУ Нацполиции в Киевской области