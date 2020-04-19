ТОП-3 породы собак, которые без заботы человека погибнут

Без заботы не проживут: ТОП-3 породы собак, которые без человека погибнут

Некоторые породы собак просто неспособны прожить и дня без помощи человека. Забота и внимание для них порой важнее еды. Оставить этих собак одних — значит наразить их на гибель. Они вам этого не простят, и не забудут. Поэтому, если вы постоянно заняты делами и часто не бываете дома, то счастливую жизнь этим собакам вы точно не обеспечите. Речь идет о трех породах, которые без заботы и любви точно погибнут.

Неаполитанский мастиф

ТОП-3 породы собак, которые без заботы человека погибнут

Представители этой породы станут надежными охранниками вашего дома. Они преданные и любящие псы. Кроме того, у неаполитанского мастифа есть некоторые проблемы со здоровьем. Генетически у них сложности с дыханием и суставами. Выжить без ухода и помощи человека эти собаки просто не смогут. Поэтому если вы и возьмете под опеку такую собаку, то будьте готовы нести за нее ответственность до конца жизни.

Мопсы

ТОП-3 породы собак, которые без заботы человека погибнут

Мопсы очень игривые и домашние собаки. Они могут целыми днями нежиться с вами в кровати, играть в игры, а потом полдня спать. Особенностью этой породы являются звуки, которые издают эти собаки. Они храпят, сопят, хрюкают и кряхтят. Животные тяжело переносят жару, а значит проблемы с терморегуляцией их сопровождают всю жизнь. Летом собак лучше не перегревать, а зимой, наоборот, нужно тепло одевать. Мопсы абсолютно не агрессивные и очень добрые. Но иногда они могут проявлять ревность. Будьте к этому готовы!

Английский бульдог

ТОП-3 породы собак, которые без заботы человека погибнут

Главная проблема этой породы — лишний вес. Кроме этого, английские бульдоги очень плохо переносят жару и мороз. Еще у них часто случаются тепловые удары. Одним словом, этим собакам нужен уход и забота человека, а они в ответ отблагодарят своей преданностью, игривостью и вниманием.

Ранее сообщалось, каких пород собак лучше держать на поводке, чтобы они часто не убегали от хозяев.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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