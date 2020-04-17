В Киевской духовной академии коронавирусом заболели 19 человек, количество случаев COVID-19 в столице выросло до 705

За сутки обнаружили 61 новый случай.

В Киевской духовной академии коронавирусом заболели 19 человек, количество случаев COVID-19 в столице выросло до 705
Киевская духовная академия
Фото: facebook.com/www.kdais.kiev.ua

В Киеве по состоянию на утро 17 апреля подтверждены 705 случаев заболевания коронавирусом, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко. За сутки обнаружили 61 новый случай, из них - 7 медиков.

"Заболели 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет, 28 мужчин от 19 до 71 года, двое мальчиков по 12 лет", - уточнил Кличко.

В Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще семь случаев заболевания. Карантин введен и на территории Ионинского монастыря.

В Киевской духовной академии COVID-19 был подтвержден у 19 человек (троих преподавателей и 16 студентов). Все они находятся на самоизоляции в общежитии академии.

Диагноз был подтвержден 16 апреля Миндзравом в телефонном режиме, ожидается письменное подтверждение. Результаты тестирования, проведенные в академии и семинарии 15 апреля, пока неизвестны, сообщили на странице Киевской духовной академии в Facebook.

Ректор академии Сильвестр Стойчев в Facebook сообщил, что результат ПЦР-теста на коронавирус у него оказался положительным. По его словам, он не ощущал симптомов заболевания ни до тестирования, ни после, температура не превышает нормы.

"После объявления в академии карантина, я старался придерживаться всех его правил. Однако мог стать невольным источником заражения других. Именно об этом сейчас переживаю", - написал Стойчев.

Напомним, что Министерство здравоохранения подозревает крупную вспышку в Почаевской лавре (Тернопольская область), но не может ее подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

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