В Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева отремонтируют лифты в 51 доме (адреса)

Коммунальщики Дарницкого, Деснянского и Днепровского районов Киева заказали ремонт лифтов в 51 жилом доме. Проведение работ уже традиционно доверили столичным ООО “Элевейтор сервис” и ООО “Мастерлифт”. Все ремонты должны завершить на протяжении текущего года.

Как стало известно KV из объявлений электронной системы публичных закупок Prozorro, в марте 2020 года коммунальные управляющие компании Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов Киева заключили 60 договоров на проведение текущих и капитальных ремонтов лифтов.

КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района Киева” (*) заказало у ООО “Элевейтор сервис” (*) проведение капитальных и текущих ремонтов лифтов в 31 доме по адресам:

ул. Вербицкого, 34 подъезд 2, стоимость работ – 1,05 тыс. гривен ;

ул. Вербицкого, 9-Ж, подъезд 2, стоимость работ – 3,05 тыс. гривен ;

ул. Севастопольская, 19, подъезд 1, стоимость работ – 3,75 тыс. гривен ;

ул. Севастопольская, 19 подъезд 2, стоимость работ – 2,2 тыс. гривен ;

просп. Бажана, 7-А, подъезд 2, стоимость работ – 0,67 тыс. гривен ;

просп. Бажана, 7-А, подъезд 5, стоимость работ – 5,1 тыс. гривен ;

ул. Дьяченко, 20-в, подъезд 6, стоимость работ – 13,08 тыс. гривен ;

ул. Мишуги, 3, подъезд 6, стоимость работ – 25,9 тыс. гривен ;

ул. Мишуги, 3, подъезд 6, стоимость работ – 26,38 тыс. гривен ;

ул. Драгоманова, 17, подъезд 6, стоимость работ – 23,89 тыс. гривен ;

ул. Драгоманова, 3-В подъезд 1, стоимость работ – 1,57 тыс. гривен ;

ул. Драгоманова, 15-А подъезд 1, стоимость работ – 1,37 тыс. гривен ;

ул. Драгоманова, 20 подъезд 4, стоимость работ – 0,94 тыс. гривен ;

просп. Григоренко, 1-А, подъезд 1, стоимость работ – 14,64 тыс. гривен ;

просп. Григоренко, 1-А подъезд 2, стоимость работ – 9,28 тыс. гривен ;

просп. Григоренко, 33/44, подъезд 1, стоимость работ – 1,64 тыс. гривен ;

просп. Григоренко, 1/7 подъезд 2, стоимость работ – 9,21 тыс. гривен ;

просп. Григоренко, 1 подъезд 1, стоимость работ – 9,12 тыс. гривен ;

просп. Григоренко, 1 подъезд 1, стоимость работ – 24,92 тыс. гривен ;

просп. Григоренко, 3-А подъезд 3, стоимость работ – 38,91 тыс. гривен ;

ул. Декабристов, 9, подъезд 9, стоимость работ – 4,09 тыс. гривен ;

ул. Декабристов, 12/37, подъезд 4, стоимость работ – 1,08 тыс. гривен ;

ул. Ахматовой, 7/15, подъезд 7, стоимость работ – 5,28 тыс. гривен ;

ул. Ахматовой, 4, подъезд 1, стоимость работ – 0,97 тыс. гривен ;

ул. Тростянецкая, 47, подъезд 3, стоимость работ – 5,39 тыс. гривен ;

ул. Олейника, 11 подъезд 1, стоимость работ – 9,12 тыс. гривен ;

ул. Ревуцкого, 7 подъезд 3, стоимость работ – 28,82 тыс. гривен ;

ул. Ревуцкого, 29 подъезд 3, стоимость работ – 13,66 тыс. гривен ;

Харьковское шоссе, 62 подъезд 1, стоимость работ – 2,09 тыс. гривен ;

Харьковское шоссе, 49, подъезд 2, стоимость работ – 29,76 тыс. гривен ;

ул. Срибнокильская, 22-А подъезд 2, стоимость работ – 2,09 тыс. гривен ;

ул. Срибнокильская, 22-А подъезд 4, стоимость работ – 11,64 тыс. гривен ;

ул. Руденко, 7 подъезд 5, стоимость работ – 19 тыс. гривен ;

ул. Княжий затон, 15 подъезд 2, стоимость работ – 11,64 тыс. гривен ;

ул. Сентябрьская, 5 подъезд 2, стоимость работ – 4,97 тыс. гривен ;

ул. РоSSийская, 64 подъезд 1, стоимость работ – 7,35 тыс. гривен ;

ул. РоSSийская, 84, подъезд 2, стоимость работ – 0,67 тыс. гривен .

Работы должны быть завершены до 17 апреля 2020 года.

КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района Киева " (***) заказало у ООО “Элевейтор сервис” текущие ремонты лифтов в 6 домах по адресам:

ул. Генерала Жмаченко, 4, подъезд 3, стоимость работ – 1,61 тыс. гривен ;

ул. Генерала Жмаченко, 12, подъезд 2, стоимость работ – 0,88 тыс. гривен ;

ул. Радужная, 3-А, подъезд 2, стоимость работ – 1,29 тыс. гривен ;

ул. Радужная, 4, подъезд 2, стоимость работ – 0,73 тыс. гривен ;

ул. Бойченко, 2/6, подъезд 3, стоимость работ – 0,73 тыс. гривен ;

ул. Малышко, 25 подъезд 1, стоимость работ – 3,05 тыс. гривен .

Работы должны были завершить еще в марте 2020 года, но отчеты о выполнении договоров в системе Prozorro до сих пор не опубликованы.

КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Деснянского района Киева” (****) заказало у ООО “Мастерлифт” (*****) проведение капитальных ремонтов лифтов в 14 домах по адресам:

ул. Цветаевой, 14 подъезд 2, стоимость работ – 12,45 тыс. гривен ;

ул. Цветаевой, 8-А, подъезд 4, стоимость работ – 14,99 тыс. гривен ;

ул. Цветаевой, 8-Б, подъезд 3, стоимость работ – 14,99 тыс. гривен ;

ул. Закревского, 45, подъезд 2, стоимость работ – 10,23 тыс. гривен ;

ул. Беретти, 12, подъезд 4, стоимость работ – 9,99 тыс. гривен ;

ул. Милославская, 23 подъезд 1, стоимость работ – 5,18 тыс. гривен ;

просп. Маяковского, 7, подъезд 2, стоимость работ – 11,22 тыс. гривен ;

просп. Маяковского, 81, подъезд 1, стоимость работ – 14,07 тыс. гривен ;

просп. Маяковского, 59, подъезд 1, стоимость работ – 2,21 тыс. гривен ;

просп. Маяковского, 59, подъезд 1, стоимость работ – 2,21 тыс. гривен ;

просп. Маяковского, 70, подъезд 1, стоимость работ – 8,1 тыс. гривен ;

ул. Лаврухина, 15/46, подъезд 7, стоимость работ – 3,51 тыс. гривен ;

ул. Лаврухина, 15/46, подъезд 7, стоимость работ – 12,67 тыс. гривен ;

ул. Лаврухина, 15/46, подъезд 7, стоимость работ – 5,93 тыс. гривен ;

ул. Лисковская, 30 подъезд 2, стоимость работ – 3,51 тыс. гривен ;

ул. Лисковская, 18-В, подъезд 2, стоимость работ – 7,53 тыс. гривен ;

ул. Бальзака, 4, подъезд 4, стоимость работ – 18,96 тыс. гривен ;

Работы должны завершить до конца декабря 2020 года.

По данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Элевейтор сервис” основано в 2012 году. Учредители – Михаил Козаченко (50%) и Яницкая Елена (50%). Уставный фонд – 10 тыс. гривен. Основной вид деятельности – производство подъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования.

По итогам участия в публичных закупках ООО “Элевейтор сервис” заключило с учетом нынешних 1161 договора на сумму 181,9 млн гривен ( данные Zакупівлі).

ООО “ Мастерлифт” существует с 2004 года. Владельцы – Святослав Тригуб (90%) и ЧАО “Компания по управлению активами “Славутич-Инвест” (10%). Уставный фонд – 125 тыс. гривен. Компания специализируется на строительно-монтажных работах.

По итогам участия в публичных закупках ООО “Мастерлифт” заключило с учетом нынешних 1388 договоров на сумму 749,8 млн гривен ( данные Zакупівлі).

Ранее KV сообщала, что в Соломенском районе Киева должны провести аварийные ремонты лифтов в 128 жилых домах, а в Подольском районе столицы будут капитально ремонтировать лифты в 9 домах. Работы районные коммунальщики доверили ОДО “Укрлифтсервис” и ООО “Мастерлифт”.

КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Дарницкого района Киева” возглавляет Андрей Солодуха, КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Деснянского района Киева” – Ирина Бойко, КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района Киева” – Сергей Прогонюк.

* КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району Києва” (Код ЄДРПОУ: 39604270)

** ТОВ “Елевейтор сервіс” (Код ЄДРПОУ: 38526925)

*** КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району Києва" (Код ЄДРПОУ: 39606435)

**** ТОВ “Майстерліфт” (Код ЄДРПОУ: 33308688)

***** КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району Києва” (Код ЄДРПОУ: 39605452)