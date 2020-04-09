В Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева отремонтируют лифты в 51 доме (адреса)
Коммунальщики Дарницкого, Деснянского и Днепровского районов Киева заказали ремонт лифтов в 51 жилом доме. Проведение работ уже традиционно доверили столичным ООО “Элевейтор сервис” и ООО “Мастерлифт”. Все ремонты должны завершить на протяжении текущего года.
Как стало известно
КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района Киева” (*) заказало у ООО “Элевейтор сервис” (*) проведение капитальных и текущих ремонтов лифтов в 31 доме по адресам:
ул. Вербицкого, 34 подъезд 2, стоимость работ –
ул. Вербицкого, 9-Ж, подъезд 2, стоимость работ –
ул. Севастопольская, 19, подъезд 1, стоимость работ –
ул. Севастопольская, 19 подъезд 2, стоимость работ –
просп. Бажана, 7-А, подъезд 2, стоимость работ –
просп. Бажана, 7-А, подъезд 5, стоимость работ –
ул. Дьяченко, 20-в, подъезд 6, стоимость работ –
ул. Мишуги, 3, подъезд 6, стоимость работ –
ул. Мишуги, 3, подъезд 6, стоимость работ –
ул. Драгоманова, 17, подъезд 6, стоимость работ –
ул. Драгоманова, 3-В подъезд 1, стоимость работ –
ул. Драгоманова, 15-А подъезд 1, стоимость работ –
ул. Драгоманова, 20 подъезд 4, стоимость работ –
просп. Григоренко, 1-А, подъезд 1, стоимость работ –
просп. Григоренко, 1-А подъезд 2, стоимость работ –
просп. Григоренко, 33/44, подъезд 1, стоимость работ –
просп. Григоренко, 1/7 подъезд 2, стоимость работ –
просп. Григоренко, 1 подъезд 1, стоимость работ –
просп. Григоренко, 1 подъезд 1, стоимость работ –
просп. Григоренко, 3-А подъезд 3, стоимость работ –
ул. Декабристов, 9, подъезд 9, стоимость работ –
ул. Декабристов, 12/37, подъезд 4, стоимость работ –
ул. Ахматовой, 7/15, подъезд 7, стоимость работ –
ул. Ахматовой, 4, подъезд 1, стоимость работ –
ул. Тростянецкая, 47, подъезд 3, стоимость работ –
ул. Олейника, 11 подъезд 1, стоимость работ –
ул. Ревуцкого, 7 подъезд 3, стоимость работ –
ул. Ревуцкого, 29 подъезд 3, стоимость работ –
Харьковское шоссе, 62 подъезд 1, стоимость работ –
Харьковское шоссе, 49, подъезд 2, стоимость работ –
ул. Срибнокильская, 22-А подъезд 2, стоимость работ –
ул. Срибнокильская, 22-А подъезд 4, стоимость работ –
ул. Руденко, 7 подъезд 5, стоимость работ –
ул. Княжий затон, 15 подъезд 2, стоимость работ –
ул. Сентябрьская, 5 подъезд 2, стоимость работ –
ул. РоSSийская, 64 подъезд 1, стоимость работ –
ул. РоSSийская, 84, подъезд 2, стоимость работ –
Работы должны быть завершены до 17 апреля 2020 года.
КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района Киева" (***) заказало у ООО “Элевейтор сервис” текущие ремонты лифтов в 6 домах по адресам:
ул. Генерала Жмаченко, 4, подъезд 3, стоимость работ –
ул. Генерала Жмаченко, 12, подъезд 2, стоимость работ –
ул. Радужная, 3-А, подъезд 2, стоимость работ –
ул. Радужная, 4, подъезд 2, стоимость работ –
ул. Бойченко, 2/6, подъезд 3, стоимость работ –
ул. Малышко, 25 подъезд 1, стоимость работ –
Работы должны были завершить еще в марте 2020 года, но отчеты о выполнении договоров в системе Prozorro до сих пор не опубликованы.
КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Деснянского района Киева” (****) заказало у ООО “Мастерлифт” (*****) проведение капитальных ремонтов лифтов в 14 домах по адресам:
ул. Цветаевой, 14 подъезд 2, стоимость работ –
ул. Цветаевой, 8-А, подъезд 4, стоимость работ –
ул. Цветаевой, 8-Б, подъезд 3, стоимость работ –
ул. Закревского, 45, подъезд 2, стоимость работ –
ул. Беретти, 12, подъезд 4, стоимость работ –
ул. Милославская, 23 подъезд 1, стоимость работ –
просп. Маяковского, 7, подъезд 2, стоимость работ –
просп. Маяковского, 81, подъезд 1, стоимость работ –
просп. Маяковского, 59, подъезд 1, стоимость работ –
просп. Маяковского, 59, подъезд 1, стоимость работ –
просп. Маяковского, 70, подъезд 1, стоимость работ –
ул. Лаврухина, 15/46, подъезд 7, стоимость работ –
ул. Лаврухина, 15/46, подъезд 7, стоимость работ –
ул. Лаврухина, 15/46, подъезд 7, стоимость работ –
ул. Лисковская, 30 подъезд 2, стоимость работ –
ул. Лисковская, 18-В, подъезд 2, стоимость работ –
ул. Бальзака, 4, подъезд 4, стоимость работ –
Работы должны завершить до конца декабря 2020 года.
По данным аналитической системы
По итогам участия в публичных закупках ООО “Элевейтор сервис” заключило с учетом нынешних 1161 договора на сумму 181,9 млн гривен (
ООО
По итогам участия в публичных закупках ООО “Мастерлифт” заключило с учетом нынешних 1388 договоров на сумму 749,8 млн гривен (
Ранее
КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Дарницкого района Киева” возглавляет Андрей Солодуха, КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Деснянского района Киева” – Ирина Бойко, КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района Киева” – Сергей Прогонюк.
* КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району Києва” (Код ЄДРПОУ: 39604270)
** ТОВ “Елевейтор сервіс” (Код ЄДРПОУ: 38526925)
*** КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району Києва" (Код ЄДРПОУ: 39606435)
**** ТОВ “Майстерліфт” (Код ЄДРПОУ: 33308688)
***** КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району Києва” (Код ЄДРПОУ: 39605452)
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