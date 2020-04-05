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2020-04-05
За сутки количество случаев COVID-19 в Украине возросло на 156 до 1251
Коронавирус не зафиксировано только в Николаевской области.
По состоянию на 10 утра 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них - 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев. Об этом информирует Минздрав.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 75 случаев;
- Волынская область - 19 случаев;
- Днепропетровская область - 14 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 11 случаев;
- Закарпатская область - 28 случаев;
- Запорожская область - 39 случаев;
- Ивано-Франковская область - 105 случаев;
- Кировоградская область - 37 случаев;
- Киев - 225 случаев;
- Киевская область - 82 случая;
- Львовская область - 15 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 26 случаев;
- Полтавская область - 9 случаев;
- Ровенская область - 38 случаев;
- Сумская область - 49 случаев;
- Тернопольская область - 160 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 10 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 220 случаев;
- Черкасская область - 60 случаев (один случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
- Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, по состоянию на 10 утра 4 апреля в Украине лабораторно подтвердили 1096 случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.