В Ивано-Франковском роддоме умерла третья женщина, на вскрытии выявили пневмонию и заподозрили коронавирус

В Ивано-Франковском роддоме 1 апреля умерла еще одна, уже третья женщина. На вскрытии у нее выявили пневмонию и заподозрили коронавирус.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в фейсбуке.

"Вчера, 1 апреля, в городском клиническом перинатальном центре внезапно умерла беременная женщина, срок беременности - 35-36 недель", - рассказал мэр.

Врачи провели родоразрешение, ребенок сейчас находится в реанимации под круглосуточным наблюдением. Состояние - средней тяжести.

"К сожалению, женщину не удалось спасти. Сегодня во время вскрытия заподозрили пневмонию, а значит установлено подозрение на коронавирусную болезнь. Взят материал для установления окончательного диагноза, который будет сегодня направлен в референс-лабораторию Центра общественного здоровья", - сообщил он.

1 апреля подтвердили коронавирус еще у одной беременной. Экспресс-тест дважды показал негативный результат, но ее образцы все равно направили на лабораторное тестирование, которое и выявило вирус. Ее состояние удовлетворительное.

В роддоме проводят тестирование всего медицинского персонала и пациенток быстрыми тестами. Уже обследованы 46 человек, у четырех медиков тест показал "слабо-положительный" результат, их проверят лабораторно.

Напомним, 30 марта после родов в Ивано-Франковском областном перинатальном центре умерла 37-летняя женщина из Болехова. В этот же день умерла 60-летняя жительница Коломыи, которая поступила в гинекологическое отделение на операцию.

У обеих подтвердили коронавирус.

Областной и городской перинатальный центр в Ивано-Франковске находятся рядом и соединены друг с другом.