На Киевщине полицейские составили админматериалы на продавцов кофе
Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции зафиксировали случаи нарушения условий карантинных мероприятий, а именно приготовления и продажи кофе гражданам. При этом с продавцами этих торговых заведений правоохранители накануне проводили разъяснительную работу.
Об этом
“Работники полиции собрали доказательства нарушения условий карантина, опросили свидетелей. Относительно продавцов кофе, а некоторые из них работали даже без защитных медицинских масок, составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что административные материалы будут направлены в райсуд для принятия решения.
Полиция обращается к гражданам с просьбой строго соблюдать требования карантина, а в случае обнаружения нарушения карантина звонить по телефону 102.
Только вместе мы сможем остановить распространение опасной инфекции.
Ранее
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