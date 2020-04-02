На Киевщине полицейские составили админматериалы на продавцов кофе

На Киевщине полицейские составили админматериалы на продавцов кофе

Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции зафиксировали случаи нарушения условий карантинных мероприятий, а именно приготовления и продажи кофе гражданам. При этом с продавцами этих торговых заведений правоохранители накануне проводили разъяснительную работу.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Работники полиции собрали доказательства нарушения условий карантина, опросили свидетелей. Относительно продавцов кофе, а некоторые из них работали даже без защитных медицинских масок, составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП”, – сказано в сообщении. 

Уточняется, что административные материалы будут направлены в райсуд для принятия решения.

Полиция обращается к гражданам с просьбой строго соблюдать требования карантина, а в случае обнаружения нарушения карантина звонить по телефону 102.

Только вместе мы сможем остановить распространение опасной инфекции.

Ранее KV сообщала, что сотрудники полиции составили административный протокол за нарушение правил карантина на владельца кафе на ул. Вышгородской в Подольском районе Киева. Несколько дней назад полицейские уже проводили с правонарушителем разъяснительную беседу и составили админматериалы.

Фото: depositphotos.com


Александр Кравченко, КиевВласть

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