В Ивано-Франковске умерла роженица, приехавшая из Польши

В Ивано-Франковском областном роддоме 30 марта умерла женщина, приехавшая из Польши .

Об этом сообщил на брифинге во вторник главный санврач области Руслан Савчук, пишет местное издание "Місто". Женщина поступила в Ивано-Франковск из города Болехов, признаков ОРВИ на момент госпитализации не было.

"Женщина, которая умерла, поступила в больницу с плановой госпитализацией из Болехова, учитывая ее предыдущий диагноз - хроническая артериальная гипертензия, ожирение четвертой степени, в то время 36-я неделя беременности. 10 марта была госпитализирована в реанимационное отделение из-за высокого давления 200/110. Никаких признаков коронавируса у нее не было, температура была в пределах нормы, не было кашля или других признаков заболевания. Лечилась как беременная с гестозом", - рассказал Савчук.

В больнице у нее начала подниматься температура и появилась одышка. Тогда собрали дополнительный анамнез, и женщина призналась, что приехала недавно из Польши . Ее перевели в изолированное помещение.

29 марта у нее начались физиологические роды, после которых состояние женщины резко ухудшилось. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но 30 марта она умерла.

У женщины родилась девочка весом 2,5 кг. Ребенок не имеет признаков заболеваний, дышит самостоятельно, находится под наблюдением врачей.

Анализ на коронавирус сделали, но результатов пока нет.

"У нее взяли образцы анализов на тест на коронавирус, однако результаты ожидают не раньше 17:00 31 марта или на 1 апреля. Женщина родила ребенка, которого мы перевели в реанимационное отделение. Чувствует себя малыш хорошо, угрозы для жизни нет", - рассказал главврач роддома Юрий Павлушинский.

Напомним, что Ивано-Франковская область вместе с Ровенской занимает первое место в Украине по количеству летальных случаев от коронавируса. Здесь умерли три человека.