На Киевщине возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19 (фото)

В Киевской области возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19. Палатки устанавливают во исполнение распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня в связи с эпидемической ситуацией на территории Киевской области.

Об этом KV стало известно из сообщений пресс-служб Кагарлыкской и Макаровской райгосадминистраций (РГА) на страницах в соцсети Facebook.

Как сообщила пресс-служба Макаровской РГА, на территории Макаровской центральной районной больницы Макаровская РГА совместно с Макаровским РС ГУ ГСЧС Украины в Киевской области установлен временный мобильный пункт приема больных с подозрением на заболевание COVID-19. Как отмечается, такой мобильный пункт установлен с целью отмежевания таких больных от помещений больницы.

Пресс-служба Кагарлыкской РГА сообщила , что возле поликлинического отделения Кагарлыкской центральной районной больницы также была установлена палатка. В ней обустроен временный пункт приема и сортировки больных COVID-19.

Отмечается, что палатки установлены в соответствии с распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19 Виктора Ляшко.

Отметим, что по данным Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано уже 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них в Киеве – 102 случая, в Киевской области – 49 случаев.

Ранее KV сообщала, что 29 марта от осложнений, вызванных болезнью COVID-19 умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации (КОГА) Олег Мищенко.