На Киевщине возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19 (фото)

На Киевщине возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19 (фото)

В Киевской области возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19. Палатки устанавливают во исполнение распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня в связи с эпидемической ситуацией на территории Киевской области.

Об этом KV стало известно из сообщений пресс-служб Кагарлыкской и Макаровской райгосадминистраций (РГА) на страницах в соцсети Facebook.

Как сообщила пресс-служба Макаровской РГА, на территории Макаровской центральной районной больницы Макаровская РГА совместно с Макаровским РС ГУ ГСЧС Украины в Киевской области установлен временный мобильный пункт приема больных с подозрением на заболевание COVID-19. Как отмечается, такой мобильный пункт установлен с целью отмежевания таких больных от помещений больницы.

Пресс-служба Кагарлыкской РГА сообщила, что возле поликлинического отделения Кагарлыкской центральной районной больницы также была установлена палатка. В ней обустроен временный пункт приема и сортировки больных COVID-19.

Отмечается, что палатки установлены в соответствии с распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19 Виктора Ляшко.

Отметим, что по данным Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано уже 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них в Киеве – 102 случая, в Киевской области – 49 случаев.

Ранее KV сообщала, что 29 марта от осложнений, вызванных болезнью COVID-19 умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации (КОГА) Олег Мищенко.

Фото: пресс-служба Макаровской РГА, kagarlyk.city

На Киевщине возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19 (фото)
На Киевщине возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19 (фото)
На Киевщине возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19 (фото)

Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирусВ Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
Блогер облизал унитаз и заразился коронавирусомБлогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
Новые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщинойНовые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщиной
За границей от коронавируса лечатся 18 граждан Украины, более 100 находятся на карантинеЗа границей от коронавируса лечатся 18 граждан Украины, более 100 находятся на карантине
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве подтверждено уже более 100 случаев заболевания COVID-19В Киеве подтверждено уже более 100 случаев заболевания COVID-19
Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человекКоличество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек
Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Украине приблизилось к 500Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Украине приблизилось к 500
Количество случаев COVID-19 в Черкасской области за сутки подскочило с 3 до 46Количество случаев COVID-19 в Черкасской области за сутки подскочило с 3 до 46
В Александросвкой больнице 38 пациентов с COVID-19, из них 4 - в реанимации, - главврачВ Александросвкой больнице 38 пациентов с COVID-19, из них 4 - в реанимации, - главврач
В Тернопольской области COVID-19 обнаружили у еще одного священникаВ Тернопольской области COVID-19 обнаружили у еще одного священника
В США впервые зафиксировали смерть младенца от COVID-19В США впервые зафиксировали смерть младенца от COVID-19
За сутки в Украине выявлено 45 новых случаев заболевания COVID-19За сутки в Украине выявлено 45 новых случаев заболевания COVID-19
ПЦР-тест подтвердил первый случай COVID-19 в Черниговской областиПЦР-тест подтвердил первый случай COVID-19 в Черниговской области
Жительницу Тетиева на Киевщине уличили в поджоге сухого камышаЖительницу Тетиева на Киевщине уличили в поджоге сухого камыша
Последние новости
Подгружаем последние новости