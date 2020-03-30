На Киевщине возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19 (фото)
В Киевской области возле больниц начали устанавливать палатки для сортировки заболевших COVID-19. Палатки устанавливают во исполнение распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня в связи с эпидемической ситуацией на территории Киевской области.
Об этом
Как
Пресс-служба Кагарлыкской РГА
Отмечается, что палатки установлены в соответствии с распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19 Виктора Ляшко.
Отметим, что по данным Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано уже 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них в Киеве – 102 случая, в Киевской области – 49 случаев.
Ранее
Фото: пресс-служба Макаровской РГА,