ПЦР-тест подтвердил первый случай COVID-19 в Черниговской области

Мужчине 69 лет, он имеет сопутствующие заболевания.

ПЦР-тест подтвердил первый случай COVID-19 в Черниговской области
Борзнянская ЦРБ
Фото: borzna.crl.org.ua

ПЦР-тест подтвердил первый случай коронавирусной болезни COVID-19 в Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.

По его словам, больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы, состояние удовлетворительное.

"Определен первый круг контактных лиц, все они находятся на самоизоляции, находятся под медико-санитарным наблюдением, самоизоляцию контролируют работники Национальной полиции", - написал Прокопенко.

По данным председателя Борзнянской РГА Ларисы Осадчук, пока неизвестно, где заразился мужчина, передает УНИАН.

Он лечился у семейного врача с 16 марта, 24 марта был госпитализирован. Мужчине 69 лет, он имеет сопутствующие заболевания.

Ранее, 26 марта, сообщалось, что положительный результат на COVID-19 у госпитализированного мужчины показал экспресс-тест. Для подтверждения или опровержения диагноза материалы были направлены на ПЦР-тестирование в референс-лабораторию.

Напомним, по состоянию на утро 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев коронавирусной болезни.

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