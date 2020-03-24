В Ирпене с подозрение на коронавирус госпитализировали беременную женщину

В Ирпене сподозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали беременную женщину.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат горсовета Аллександр Маркушин.

"Первый случай - есть подозрение на коронавирус.К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали ей мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный. Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину", - написал он.

Сейчас женщину отправили на повторный анализ ПЦР.

"Проведем неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной, у которой есть подозрение на короновирусные инфекцию", - добавил Маркушин.

Напомним, в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

В воскресенье, 22 марта, в Украине выявили 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Большинство из них пришлись на Киев . Три человека с инфекцией нашли в Ивано-Франковске, по одному - в Киевской, Львовской и Черкасской областях.

Все случаи COVID-19 в Киевской области были зафиксированы в Обуховском районе.