В Броварах 21-летнюю девушку госпитализировали с болезнью COVID-19

В Броварах 21-летнюю девушку госпитализировали с болезнью COVID-19

Вчера, 23 марта, в Броварах на Киевщине с подозрением на коронавирус была госпитализирована 21-летняя девушка. Сегодня наличие коронавирусной инфекции подтвердилось. Девушка находится в состоянии средней тяжести.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра города Бровары Игоря Сапожко на странице в соцсети Facebook.

Как сообщил Игорь Сапожко, было получено лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение.

Мэр Броваров рассказал, что девушке 21 год. На сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 

Также Игорь Сапожко отметил, что предварительно известно, что девушка имела контакт с иностранцами.

Напомним, 17 марта в инфекционное отделение Броварской клинической больницы также была госпитализирована женщина с подозрением на коронавирусную инфекцию. 

Отметим, что в Украине по состоянию на 14:00 вторника, 24 марта подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области. Таким образом, в стране уже 97 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Фото: vedomosti


Игорь Бровко, КиевВласть

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