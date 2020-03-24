В Броварах 21-летнюю девушку госпитализировали с болезнью COVID-19
Вчера, 23 марта, в Броварах на Киевщине с подозрением на коронавирус была госпитализирована 21-летняя девушка. Сегодня наличие коронавирусной инфекции подтвердилось. Девушка находится в состоянии средней тяжести.
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Как сообщил Игорь Сапожко, было получено лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение.
Мэр Броваров рассказал, что девушке 21 год. На сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
Также Игорь Сапожко отметил, что предварительно известно, что девушка имела контакт с иностранцами.
Напомним, 17 марта в инфекционное отделение Броварской клинической больницы также была госпитализирована женщина с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Отметим, что в Украине по состоянию на 14:00 вторника, 24 марта подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области. Таким образом, в стране уже 97 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
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