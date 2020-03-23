В Киеве открыли волонтерский штаб по борьбе с пандемией коронавируса
Столичные предприниматели, общественность и власти объединили усилия для борьбы с пандемией коронавируса. В Киеве открыт волонтерский штаб. Руководителем штаба стал предприниматель Игорь Лиски. Координировать работу штаба будет Офис трансформации Киевской горгосадминистрации (КГГА).
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Максим Бахматов сообщил, что в Киеве начинает работать волонтерский штаб, который объединит усилия предпринимателей, общественности и киевских властей в борьбе с пандемией коронавируса.
По его словам, руководителем волонтерского штаба стал предприниматель Игорь Лиски, а Офис трансформации КГГА во главе с самим Максимом Бахматовым будет координировать работу штаба.
Советник мэра перечислил основные направления работы штаба:закупка и распространение средств защиты, масок, дезинфекции, аппаратов искусственной вентиляции легких и др.;организация, фандрайзинг и публичный аудит потраченных средств с отчетомстроительство и/или развертывания временного госпиталя на 10 тысяч изолированных больных;размещение медиков в гостиницах, хостелах и квартирах в близости от больницы;организация подвоза медицинских работников в больницы и домой;доставка продуктов изолированным одиноким людям, малообеспеченным и людям с инвалидностью;помощь в организации правопорядка и соблюдение условий карантина в столице.
Ранее
Напомним, за сутки в Украине было выявлено 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано уже 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Киев стал лидером по количеству заболевших COVID-19.
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