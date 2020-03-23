В Киеве открыли волонтерский штаб по борьбе с пандемией коронавируса

В Киеве открыли волонтерский штаб по борьбе с пандемией коронавируса

Столичные предприниматели, общественность и власти объединили усилия для борьбы с пандемией коронавируса. В Киеве открыт волонтерский штаб. Руководителем штаба стал предприниматель Игорь Лиски. Координировать работу штаба будет Офис трансформации Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Об этом KV стало известно из сообщения на странице советника мэра Киева Максима Бахматова в Facebook.

Максим Бахматов сообщил, что в Киеве начинает работать волонтерский штаб, который объединит усилия предпринимателей, общественности и киевских властей в борьбе с пандемией коронавируса.

По его словам, руководителем волонтерского штаба стал предприниматель Игорь Лиски, а Офис трансформации КГГА во главе с самим Максимом Бахматовым будет координировать работу штаба. 

Советник мэра перечислил основные направления работы штаба:

закупка и распространение средств защиты, масок, дезинфекции, аппаратов искусственной вентиляции легких и др.;организация, фандрайзинг и публичный аудит потраченных средств с отчетомстроительство и/или развертывания временного госпиталя на 10 тысяч изолированных больных;размещение медиков в гостиницах, хостелах и квартирах в близости от больницы;организация подвоза медицинских работников в больницы и домой;доставка продуктов изолированным одиноким людям, малообеспеченным и людям с инвалидностью;помощь в организации правопорядка и соблюдение условий карантина в столице.

Ранее KV сообщала, что народный депутат Верховной Рады (ВР) Александр Дубинский (фракция “Слуга народа”, на фото) сообщил, что обеспечение медучреждений Киевщины “стремится к нулю” и призвал создать Гуманитарный штаб для решения этой проблемы.

Напомним, за сутки в Украине было выявлено 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано уже 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Киев стал лидером по количеству заболевших COVID-19.

Фото: vinbazar.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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