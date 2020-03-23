Новые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщиной

Один человек болеет легко, двое других - в состоянии средней тяжести.

В Ивано-Франковской области 22 марта выявили еще трех человек с коронавирусной инфекцией. По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, все они контактировали с женщиной, умершей от коронавируса 17 марта.

"Вчера вечером мы узнали о трех новых подтвержденных случаях коронавируса. Эти три человека были из Ивано-Франковска. К сожалению, это контактные лица той женщины, которая умерла", - сказал он в понедельник утром во время прямого эфира в фейсбуке.

Он добавил, что один из заболевших - муж скончавшейся женщины. Экспресс-тест не выявил у него коронавируса, но лабораторное исследование подтвердило, что он инфицирован. "Предыдущий экспрес-тест у мужчины, -который в нормальном состоянии, достаточно хорошо себя чувствует, - не показал подтверждения коронавируса. Только лабораторные исследования дали подтверждения, что он носитель", - сказал мэр.

Марцинкив подчеркнул, что состояние двух других пациентов - средней тяжести.

"И вообще, в Ивано-Франковской области нет сейчас тяжелых больных", - подчеркнул мэр.