Партия тестов на коронавирус сегодня прибудет в Украину

В Минздраве рассказали, по какой схеме должны действовать врачи "скорой" при подозрении на COVID-19.

В Украину в воскресенье, 22 марта, самолетом прибудет партия тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Минздраве.

Речь идет о двух видах тестов: ПЦР и тесты экспресс-диагностики.

"Экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарной сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше", - говорится в сообщении.

Если срабатывает тест на грипп, врачи будут принимать соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия, отметили в министерстве.

Однако, даже если оба теста - и на грипп, и экспресс-тест на коронавирус - покажут отрицательный результат, в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней.

В ведомстве добавили, что в регионах лаборатории уже проводят тесты ПЦР. Дополнительно к этим тестам на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. Это расширит количество точек в стране для диагностики заболеваний коронавирус, сообщили в Минздраве.