Билл Гейтс рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс озвучил свое мнение о том, нужен ли глобальный карантин, каковы могут быть последствия эпидемии и когда она пойдет на спад. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы пользователей популярного онлайн-ресурса Reddit в сессии под названием Ask Me Anything. Об этом с ообщает Bloomberg.

В частности, Гейтс считает, что ущерб от эпидемии будет сильнее в развивающихся странах.

«Меня беспокоит экономический ущерб, но еще хуже то, как он скажется на развивающихся странах, которые не могут проводить социальное дистанцирование в том же масштабе, как богатые страны, и чья вместимость больниц значительно ниже», – пояснил Гейтс.

Он также полностью поддержал введение карантина «чтобы уровень заражения резко упал и позволил нам вернуться к нормальной жизни как можно скорее». А также призвал «сохранять спокойствие, несмотря на то, что это беспрецедентная ситуация».

Гейтса спросили, как долго продлится пандемия. На что миллиардер ответил, что для эффективной борьбы с COVID-19 в США нужны карантин на срок до 10 недель и тестирование. Билл Гейтс заявил, что в этом случае будет наблюдаться очень мало случаев заболевания и для США появится возможность вновь открыться миру.

Гейтс также рассказал о том, когда может появиться лекарство от коронавируса и назвал один из возможных вариантов лечения — препаратом хлорохин, обладающим противомалярийным действием.

По его словам, «в мире много терапевтических препаратов, которые находятся на этапе исследования. Это один из многих лекарств, но его действие еще не доказано. Если это сработает, нам нужно будет убедиться, что его доставят тем пациентам, которые в нем больше всего нуждаются».

Миллиардер также предупредил, что на все это потребуется не менее 18 месяцев, и то в лучшем случае, хотя члены оперативной группы по борьбе с коронавирусом стараются не обещать этого, если не уверены.

Гейтс уже многие годы занимается проблемами здоровья в рамках своей работы в некоммерческом Фонде Билла и Мелинды Гейтс.

В конце января фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что пожертвует $10 миллионов на борьбу с коронавирусом, а спустя несколько дней увеличил эту сумму до $100 миллионов.

В заявлении фонда говорилось, что до $20 миллионов пойдут на выявление, изоляцию и уход за заболевшими, еще $20 миллионов направят органам здравоохранения стран Азии и Африки на развитие центров неотложной помощи и принятие мер надзора за заболеваниями. Оставшиеся $60 миллионов потратят на создание вакцины.

В прошлом году во время аналогичной сессии вопросов и ответов в Reddit Гейтса попросили назвать главную угрозу человечества. Он указал на крупные маловероятные инциденты, в том числе на пандемию.