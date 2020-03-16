Количество больных COVID-19 превысило 145 тысяч человек. Данные за 14 марта
По состоянию на 14 марта, в мире зарегистрировано 145 369 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 5 429 – летальные, выздоровели 71 694 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, пишет Лига.
Ситуация по странам
За сутки в Китае зафиксировали 13 новых случаев инфицирования. Вылечились за этот период 1295 человек. По состоянию на 14 марта там насчитали 80 971 случаев заражения.
Наиболее стремительно вирус распространяется в Европе:
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За сутки в Италии количество больных коронавирусом увеличилось на 5198. Умерли 439 человека, а вылечились от нового заболевания 394.
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В Испании за сутки количество больных увеличилось на 2955 человек. Избавились вируса только 10 человек, умерли – 78.
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В Германии за указанное время зарегистрировали 1597 инфицированных, 4 летальных случая и 21 человека, которые вылечились.
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Число зараженных во Франции увеличилось на 1383. В то же время, никто не вылечилась за это время.
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В Швейцарии за сутки насчитали 487 новых больных и 7 смертей. Как и во Франции, из больниц никого не выписали.
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В Голландии, Великобритании и Норвегии число новых больных увеличилось более чем на 300 человек в каждой стране. Там также никто не вылечился.
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Бельгия, Швеция и Австрия зарегистрировали более двух сотен новых случаев инфицирования.
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Соединенные Штаты отчитываются о 516 зараженных и 7 смертях за сутки, Канада – о 76 больных.
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На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом — в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.