В Азовском море вторые сутки ищут пропавших украинских рыбаков

К поискам привлекли вертолет.

В Азовском море вторые сутки ищут пропавших украинских рыбаков
Фото: https://www.dsns.gov.ua/

В Азовском море вторые сутки ищут трех пропавших украинских рыбаков. Об этом сообщили в ГосЧС.

"По состоянию на 15:00 15 марта спасатели ГосЧС на вертолете МИ-8МТ завершили обследование 900 кв.м акватории Азовского моря. Пропавших рыбаков найти не удалось", - говорится в сообщении.

Трое рыбаков вышли в Азовское море около 6 утра в субботу, 14 марта, на деревянном баркасе вблизи санатория "Бердянск" и в установленное время не вернулись на берег.

К поискам привлекли личный состав Вооруженных сил Украины, пограничный отряд, сотрудников ГП "Морской спасательно-координационный центр", КП "Морская поисково-спасательная служба" и городской спасательно-водолазной службы.

Напомним, ранее четырех рыбаков, задержанных Россией в Азовском море, привлекли к админответственности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
Фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайнФильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайн
В общежитии медакадемии в Киеве провели дезинфекцию из-за подозрения на коронавирусВ общежитии медакадемии в Киеве провели дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавирусаВ РоSSии за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса
В Киевском море третий день ищут пропавших рыбаковВ Киевском море третий день ищут пропавших рыбаков
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1113, за сутки погибли 97 человекЧисло жертв коронавируса в Китае достигло 1113, за сутки погибли 97 человек
Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1000, за сутки погибли 108 человекКоличество жертв коронавируса в Китае превысило 1000, за сутки погибли 108 человек
Во Львовской области четверо рыбаков провалились под лед, один скончался от переохлажденияВо Львовской области четверо рыбаков провалились под лед, один скончался от переохлаждения
В словацких Татрах погибли два украинских альпинистаВ словацких Татрах погибли два украинских альпиниста
Из-за шторма в Азовском море с острова Бирючий эвакуировали 11 человекИз-за шторма в Азовском море с острова Бирючий эвакуировали 11 человек
В Польше двух украинских заробитчан нашли мертвыми в ангаре для овощейВ Польше двух украинских заробитчан нашли мертвыми в ангаре для овощей
В селе под Житомиром вторые сутки ищут дайвера, которого затянуло под дамбуВ селе под Житомиром вторые сутки ищут дайвера, которого затянуло под дамбу
Последние новости
Подгружаем последние новости