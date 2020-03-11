Ближайшие три дня в Боярке будет проходить масштабная дезинфекция водопроводных сетей

Ближайшие три дня в Боярке будет проходить масштабная дезинфекция водопроводных сетей

В течение 11, 12 и 13 марта в Боярке Киевской области будет проводиться дезинфекция резервуаров питьевой воды, артезианских скважин и водопроводных сетей. В этот период запрещается использовать воду для питья и приготовления пищи. Также будет проводиться подвоз питьевой воды. 

Об этом KV стало известно из сообщения КП “Боярка-Водоканал”. 

“КП “Боярка-Водоканал” информирует жителей города, что 11, 12, 13 марта 2020 года с целью предупреждения негативного влияния на качество воды, состояние водопроводных сетей, на которых скапливается осадок, и для улучшения качества питьевой воды будет проводиться дезинфекция резервуаров питьевой воды, артезианских скважин и водопроводных сетей города”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период вода будет подаваться с высоким содержанием дезинфицирующего раствора. Во время проведения работ нельзя использовать воду для питья и приготовления пищи.

После проведения дезинфекции нужно открыть кран и спустить воду до исчезновения резкого дезинфицирующего запаха. В случае длительного запаха в воде, использовать ее разрешается только после кипения.

Подвоз питьевой воды будет осуществляться по следующему графику:

Белгородская, 17 – 10:30-11:30

Линейная / Гоголя – 12:30-13:30

Молодежная / Белгородская – 14:30-15:30

Б.Хмельницкого / Независимости – 16:30-17:30

Белгородская, 51 – 18:30-19:30

Как сообщала KV, к концу мая 2020 года планируется отремонтировать часть акушерского корпуса центральной районной больницы Киево-Святошинского района, расположенной в Боярке. Выполнение капремонта поручили строительной компании "Рестрой", которая в прошлом году ремонтировала третий этаж акушерского корпуса и часть лечебного корпуса этого медучреждения.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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