Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)
В Киеве продолжаются хищения неизвестными из парков, скверов и зеленых зон различных растений. Очередными жертвами воров стали сквер Левобережный и сквер поселка ДВРЗ.
Об этом
“Сегодня неизвестными было похищено 50 кустов бирючины в сквере Левобережный и 8 кустов можжевельника в сквере поселка ДВРЗ”, – сказано в сообщении.
Коммунальщики призвали киевлян не оставаться равнодушными и в случае обнаружения фактов воровства растений сообщать об этом в полицию.
Также в сообщении опубликованы фотографии с мест происшествий.
Ранее
Фото: пресс-служба КП СЗН Днепровского района.