Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)

В Киеве продолжаются хищения неизвестными из парков, скверов и зеленых зон различных растений. Очередными жертвами воров стали сквер Левобережный и сквер поселка ДВРЗ.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района на странице в соцсети Facebook.

“Сегодня неизвестными было похищено 50 кустов бирючины в сквере Левобережный и 8 кустов можжевельника в сквере поселка ДВРЗ”, – сказано в сообщении.

Коммунальщики призвали киевлян не оставаться равнодушными и в случае обнаружения фактов воровства растений сообщать об этом в полицию.

Также в сообщении опубликованы фотографии с мест происшествий.

Ранее KV сообщала, что из столичных парков и скверов за год было похищено 166 деревье и 2,7 тысячи кустов. Больше всего растений из зеленых зон в Киеве воруют на Троещине и Борщаговке.

Фото: пресс-служба КП СЗН Днепровского района.