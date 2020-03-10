Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)

Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)

В Киеве продолжаются хищения неизвестными из парков, скверов и зеленых зон различных растений. Очередными жертвами воров стали сквер Левобережный и сквер поселка ДВРЗ.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района на странице в соцсети Facebook.

“Сегодня неизвестными было похищено 50 кустов бирючины в сквере Левобережный и 8 кустов можжевельника в сквере поселка ДВРЗ”, – сказано в сообщении.

Коммунальщики призвали киевлян не оставаться равнодушными и в случае обнаружения фактов воровства растений сообщать об этом в полицию.

Также в сообщении опубликованы фотографии с мест происшествий.

Ранее KV сообщала, что из столичных парков и скверов за год было похищено 166 деревье и 2,7 тысячи кустов. Больше всего растений из зеленых зон в Киеве воруют на Троещине и Борщаговке. 

Фото: пресс-служба КП СЗН Днепровского района.

Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)
Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)
Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)
Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)
Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)

Игорь Бровко, КиевВласть

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