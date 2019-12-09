В Киеве вандалы испортили памятник Данте Алигьери
Хулиганы отбили мраморную голову орла, который был частью композиции памятника.
Сегодня, 9 ноября, в центре Киева, в парке Владимирская горка вандалы испортили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери. Об этом сообщает Delo.ua.
Хулиганы отбили мраморную голову орла, который был частью композиции памятника.
Издание сообщило, что впервые орлу сносили голову в январе 2015 года.
Напомним, памятник открыли в 2015 году, в честь 750-летия со дня рождения всемирно известного итальянского поэта Данте Алигьери. Композиция из белого мрамора - совместное произведение итальянского скульптора Лучано Массари и украинского архитектора Леонида Малого.
В конце ноября в центре Киева возле центральной синагоги им. Бродского, вандалы расписали красной свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему, который находится на ул. Рогнединская, 3.