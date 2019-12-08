В Ровенской области 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера за отказ одолжить деньги

Свидетелем преступления была мать злоумышленника.

В Ровенской области 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера за отказ одолжить деньги
Фото: donbass.ua

В Млыновском районе Ровенской области полицейские задержали 18-летнего юношу, который нанес смертельные удары 90-летнему пенсионеру за отказ одолжить деньги.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Правоохранители выяснили, что 7 декабря парень пришел со своей матерью в дом односельчанина и попросил его одолжить им деньги, однако пенсионер не стал этого делать.

"Отказ хозяина разозлила нетрезвого 18-летнего молодого человека, поэтому возникла ссора. Парень взялся бить хозяина руками, а острым предметом, который попал под руку, нанес множественные удары по телу пенсионера. Мать парня, которая частично была свидетелем конфликта, испугавшись, убежала", - говорится в сообщении.

Злоумышленник сообщил о совершенном преступлении соседям, те вызвали полицейских. Парень вернулся на место преступления и ждал приезда правоохранителей.

Следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрения в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и избрании меры пресечения.

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