В Албании произошло мощнейшее землетрясение, есть жертвы и раненые

Магнитуда составила 6,4 балла.

В Албании произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,4 балла. В столице страны, Тиране, рухнули несколько зданий, пишет CNN. По предварительной информации, погибли три человека, еще около 140 ранены.

По данным Геологической службы США , землетрясение произошло на глубине примерно 20 километров. Эпицентром стал портовый город Дуррес, но подземные толчки ощущались в еще нескольких населенных пунктах.

В полиции сообщили, что погибли три человека, в том числе один из-за прыжка с балкона во время землетрясения.

Фото: Twitter Darko Marki?in Из-за землетрясения в Албании обрушились несколько зданий

В трех городах Албании - Дурресе, Леже и Тиране - закрыли школы. Ученики будут оставаться дома до того момента, пока не минует угроза повторных толчков.

"Пожарные и военнослужащие помогают жителям, которые очутились под обвалами", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Албании.

Напомним, ранее самым сильным землетрясением за последние 30 лет в Албании считалось то, которое произошло в сентябре 2019 года. Его магнитуда составила 5,8 баллов. Пострадали 68 человек, 21 из них потребовалась госпитализация.

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг находился на глубине 10 километров.