В Одессе патрульный пострадал при попытке задержать сбежавшего из психбольницы

В Одессе полицейский получил травмы при попытке задержать сбежавшего из психбольницы. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел около 16 часов в субботу, 23 ноября, на улице Достоевского.

"По этому адресу инспекторы обнаружили мужчину с признаками психического расстройства, который вылез на гараж и бросал камни по окнам жилых домов. На просьбы полицейских он не реагировал, вел себя неадекватно, кричал нецензурные слова", - говорится в сообщении.

Через некоторое время после уговоров один из инспекторов вылез на гараж, чтобы снять мужчину, тот начал бросаться в него шифером. Полицейский не удержался и упал с крыши.

К нему вызвали "скорую".

Мужчину удалось снять с гаража и передать специализированной медицинской помощи. Впоследствии выяснилось, что 31-летний мужчина находился в розыске за побег из психиатрической больницы.

Фото: facebook.com/odesapolice

Напомним, ранее полицейский получил ранения при задержании беглецов из колонии во Львовской области.