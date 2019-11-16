Полицейские нашли украденный символ Луцка - бронзовую скульптуру Кликуна

Полицейские нашли скульптуру символа города Луцк - Кликуна, похищенную неделю назад в центре города.

Об этом сообщается на сайте полиции Волынской области.

"Сегодня руководитель главного управления Нацполиции области Петр Шпига передал начальнику управления туризма и продвижения города Луцкого горсовета Екатерине Телипской скульптуру Кликуна, которого похитили на прошлой неделе с солнечных часов на Театральной площади города. Вору грозит уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Установлено, что кражу совершил 21-летний житель областного центра.

"Личность злоумышленника установлена. Ему будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса. После завершения расследования суд определит нарушителю меру наказания", - заявил Шпига.

Он также отметил, что скульптура не повреждена.

Фото: vl.npu.gov.ua

Напомним, 7 ноября в центре Луцка украли скульптуру символа города - Кликуна, установленную 1 ноября.

В октябре прошлого года Кликуна похищали двое 15-летних подростков. Тогда Кликуна тоже нашли и вернули городу.

Кликун - один из главных древних символов Луцка. В эпоху Средневековья он сообщал населению самую разнообразную информацию: от чествования полководцев до вызова граждан в суд. В Луцке кликуны также стояли на ночной страже в замке и постоянно перекликались, а в случае пожара или нападения врагов - били тревогу. Именно этот ритуал обусловил появление местного названия - Кликун.

В центре Луцка установлены две миниатюрные скульптуры Кликунов, которые получили имена Музыка и Зирко. Их автор - львовская скульптор Ника Музычка.