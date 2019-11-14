"Минера" киевского метро приговорили к шести годам лишения воли

Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление.

"Минера" киевского метро приговорили к шести годам лишения воли
Фото: #facebook#.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве суд приговорил к шести годам лишения воли мужчину, который совершил ложное сообщение о минировании станции метро "Гидропарк". Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

В июле 2018 года он позвонил в полицию и сообщил о подготовке взрыва. Результаты проверки никаких опасных веществ и предметов на станции не показали, сообщили на странице столичной прокуратуры в Facebook.

"После установления личности "минера" выяснилось, что он раньше был судим за такое же преступление. Приговором Дарницкого суда с учетом позиции прокурора, злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о взрыве, совершенным повторно. Ему назначено окончательное наказание в виде шести лет лишения воли", - подытожили в прокуратуре.

Напомним, Алексею Белько, который угрожал взорвать Мост Метро в Киеве, продлили срок содержания под стражей на два месяца, до 12 января 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студенткуИзвестный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
В Черниговской области полиция задержала браконьеров, убивших лосяВ Черниговской области полиция задержала браконьеров, убивших лося
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали ракУ телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
В Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станцииВ Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станции
Блок рекламы


Похожие новости
"Минеру" Моста метро в Киеве продлили арест на два месяца"Минеру" Моста метро в Киеве продлили арест на два месяца
В Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станцииВ Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станции
Суд в Одессе приговорил к 9 годам тюрьмы владельца катера "Иволга"Суд в Одессе приговорил к 9 годам тюрьмы владельца катера "Иволга"
"Минера" торгового центра в Харькове приговорили к 3 годам тюрьмы"Минера" торгового центра в Харькове приговорили к 3 годам тюрьмы
Банду, которая убила директора Caparol, подозревают также в убийстве начрекламы Киевского метрополитенаБанду, которая убила директора Caparol, подозревают также в убийстве начрекламы Киевского метрополитена
Феноменальная память вора позволила похитить данные 1300 кредитокФеноменальная память вора позволила похитить данные 1300 кредиток
В Киеве произошел пожар возле метро "Олимпийская"В Киеве произошел пожар возле метро "Олимпийская"
В Киеве пьяный мужчина "заминировал" станцию метро из-за того, что ему не хватило денег на поездВ Киеве пьяный мужчина "заминировал" станцию метро из-за того, что ему не хватило денег на поезд
Прокуратура завершила расследование по делу харьковских полицейских, избивавших пассажиров метроПрокуратура завершила расследование по делу харьковских полицейских, избивавших пассажиров метро
В метро Харькова пьяный мужчина ранил ножом полицейскогоВ метро Харькова пьяный мужчина ранил ножом полицейского
Последние новости
Подгружаем последние новости