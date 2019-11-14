"Минеру" Моста метро в Киеве продлили арест на два месяца

По состоянию на 13 ноября 2019 года залог за Белько не внесен.

"Минеру" Моста метро в Киеве продлили арест на два месяца
Алексей Белько
Фото: Цензор.нет

Алексею Белько, который угрожал взорвать Мост Метро в Киеве, продлили срок содержания под стражей на два месяца, до 12 января 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По ходатайству столичной прокуратуры мужчине, который 18 сентября 2019 совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро, продлили на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей.

Такое решение на сегодняшнем заседании принял Днепровский районный суд. Киева.

Как сообщалось, действия Белько квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

20 сентября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. гривен. По состоянию на 13 ноября 2019 года залог не внесен.

Напомним, 18 сентября Белько на автомобиле заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Четких требований к правительству или конкретным лицам он не выдвигал. Через несколько часов он сдался полиции.

После задержания в полиции сообщили, что не будут выдвигать против Белько обвинения в подготовке теракта, инцидент переквалифицировали в хулиганство. У Белько не было при себе взрывчатки, только карабин и помповое ружье, из которого он стрелял по полицейскому дрону.

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда передала жителям Киева извинения от Белько. А глава МВД Арсен Аваков пообещал взять бывшего военнослужащего на поруки и помочь ему пройти курс реабилитации от наркотиков.

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