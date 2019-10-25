Мать ребенка, заболевшего дифтерией в Киеве, писала отказы от прививок

"Дикость наших граждан удивляет медицинских работников".

Мать ребенка, заболевшего дифтерией в Киеве, писала отказы от прививок
Фото: Кореспондент

Мать ребенка, который заболел дифтерией в Киеве, раньше писала отказы от прививок.

Об этом на брифинге в пятницу сказал Юрий Смищук, главный врач Центра первично медико-санитарной помощи Дарницкого района Киева.

"В карточке этого ребенка несколько необоснованных отказов матери от прививок... но не от дифтерии", - сказал врач. Была ли настоящей запись о прививке от дифтерии, он не знает.

При этом он сообщил, что женщина не соблюдала рекомендации, назначенные ее ребенку врачом. "Матери врач назначил лечение, - мы теперь ретроспективно анализируем, - мать не соблюдала рекомендация врача, лечилась гомеопатией. И это не единичный случай. Дикость наших граждан удивляет медицинских работников", - сказал Смищук.

Он рассказал, что ребенок заболел 16 числа, а дифтерию у нее подтвердили только 22 числа.

"К нашим врачам обратилась мама 18 числа. Врач-педиатр действовала по протоколам, осмотрела, назначила лечения, взяла мазки, направила их на исследование. На то время у ребенка была 39 температура, выглядело, как банальная ангина", - сказал врач.

К 21 октября ребенку стало лучше, температура снизилась.

"Но 22 октября получили из лабораторию получили результаты, что мазки выявили бактерии дифтерии. Предварительное заключение - что это не токсигенная палочка", - рассказал Смищук.

По его словам, заболевший ребенок не ходил в школу с 16 числа, начала болезни.

Заместительница начальника управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования КГГА Елена Батечко в свою очередь рассказала, что первые проверки в школе не нашли других больных. "Сегодня были обследованы все дети класса, где учится этот ребенок, и сейчас проходят обследование дети - 1-4 классов. Никаких проблем не выявлено", - сказала она.

При этом заведующая инфекционным отделением Александровской больницы Людмила Минова предупредила, что этот случай может стать предшественником вспышки дифтерии.

"Если у нас появились первые случаи заболевания на дифтерию, то это говорит только об одном - уровень коллективного иммунитета снизился, и у нас может быть вспышка, как была с корью. Каждые 10-15 лет все инфекционные заболевания имеют тенденцию к росту. Этот рост мы объясняем тем, что в обществе выросло количество неиммунных пациентов", - сказала она.

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