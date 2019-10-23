Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами

Водителя фуры задержали по подозрению в убийстве.

Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами
Фото: essex.police.uk

В графстве Эссекс на востоке Великобритании нашли фура с 39 телами внутри. Машина была припаркована в промышленной зоне городка Грейс, расположенного рядом с Лондоном.

Как сообщает BBC со ссылкой на полицию Эссекса, водитель фуры - 25-летний ирландец - арестован по подозрению в убийстве. О погибших пока известно лишь то, что это 38 взрослых и один подросток. Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.

Установлено, что фура прибыла из Болгарии и въехала на территорию Великобритании в воскресенье.

Полиция пока не выдвигала никаких версий произошедшего, но представитель региона в парламенте Джеки Дойл-Прайс в твиттере прокомментировала новость словами о торговле людьми.

Sickening news of 39 people found dead in a container in Grays. People trafficking is a vile and dangerous business. This is a big investigation for @EssexPoliceUK Lets hope they bring these murderers to justice

— Jackie Doyle-Price (@JackieDP) October 23, 2019

Напомним, в 2015 году похожий случай произошел в Австрии. Тогда внутри брошенного грузовика были найдены тела 59 мужчин, восьми женщин и четырех детей из Сирии, Ирака и Афганистана. В их смерти признали виновными трех уроженцев Болгарии и одного афганца, они получили 25 лет лишения свободы по решению венгерского суда.

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