Фильм "Захар Беркут" за первый уикенд собрал более 13 млн грн

Ленту уже посмотрели почти 150 тыс. украинцев.

Украинская историческая драма "Захар Беркут" за первый уикенд проката собрала более 13 млн гривен.

Об этом сообщается на официальной странице фильма в фейсбуке.

Согласно сообщению, за первый уикенд проката исторический экшн "Захар Беркут" посмотрели 148 068 украинцев.

За эти дни фильм собрал 13 242 471,60 грн.

В прокат фильм вышел 10 октября. На данный момент фильм занимает второе место по кассовым сборам в Украине.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Американская астронавтка приехала на историческую родину отца в село Якимов возле ЛьвоваАмериканская астронавтка приехала на историческую родину отца в село Якимов возле Львова
В Киеве на трамвайной остановке застрелили человекаВ Киеве на трамвайной остановке застрелили человека
В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей женыВ Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
Гражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском ПолитехеГражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском Политехе
В результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчинаВ результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчина
Блок рекламы


Похожие новости
С начала года полицейские задержали на блокпостах более 200 злоумышленников, находившихся в розыскеС начала года полицейские задержали на блокпостах более 200 злоумышленников, находившихся в розыске
Варшавский кинофестиваль отобрал два украинских фильма в конкурсыВаршавский кинофестиваль отобрал два украинских фильма в конкурсы
Герои «Парка Юрского периода» вернутся в новом фильмеГерои «Парка Юрского периода» вернутся в новом фильме
10-летний мальчик в Мариуполе напился и бросался камнями в прохожих, отмечая "первый ювилей"10-летний мальчик в Мариуполе напился и бросался камнями в прохожих, отмечая "первый ювилей"
Alyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артистAlyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артист
Netflix выпустит фильм о жизни Билла Гейтса
С начала года в Донецкой области изъяли наркотиков на сумму более двух миллионов гривенС начала года в Донецкой области изъяли наркотиков на сумму более двух миллионов гривен
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню НезависимостиТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
"Король Лев" побил мировой рекорд по кассовым сборам среди мультфильмов"Король Лев" побил мировой рекорд по кассовым сборам среди мультфильмов
Американская компания отменила премьеру фильма из-за массовых расстрелов в СШААмериканская компания отменила премьеру фильма из-за массовых расстрелов в США
Последние новости
Подгружаем последние новости