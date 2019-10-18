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2019-10-18
Фильм "Захар Беркут" за первый уикенд собрал более 13 млн грн
Ленту уже посмотрели почти 150 тыс. украинцев.
Украинская историческая драма "Захар Беркут" за первый уикенд проката собрала более 13 млн гривен.
Об этом сообщается на официальной странице фильма в фейсбуке.
Согласно сообщению, за первый уикенд проката исторический экшн "Захар Беркут" посмотрели 148 068 украинцев.
За эти дни фильм собрал 13 242 471,60 грн.
В прокат фильм вышел 10 октября. На данный момент фильм занимает второе место по кассовым сборам в Украине.
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